Xbox anuncia franquia de horas para Cloud Gaming a partir de novembro de 2026

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Em um anúncio no início de setembro de 2026, a Microsoft revelou uma mudança significativa na forma como os assinantes do Game Pass acessarão o catálogo de jogos em nuvem. A partir de novembro de 2026, novos assinantes que utilizam o serviço Xbox Cloud Gaming em Smart TVs, celulares e navegadores terão uma franquia mensal de horas, alterando a experiência para quem não possui um console Xbox.

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É crucial notar, no entanto, que a medida não afetará a todos. Assinantes atuais do Game Pass que mantiverem a renovação automática ativa continuarão com acesso ilimitado ao Cloud Gaming. A nova política de franquia de horas se aplica apenas a novas assinaturas ou àqueles que cancelarem e reativarem o serviço após a data de implementação.

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O que é a nova franquia de horas do Xbox?

A franquia de horas é um limite mensal de tempo de jogo imposto pela Microsoft para novos usuários do Xbox Cloud Gaming. O sistema estabelece diferentes tetos de acordo com o plano de assinatura:

Game Pass Essential: 5 horas mensais

Game Pass Premium: 10 horas mensais

Game Pass Ultimate: 15 horas mensais

Esse controle de tempo se aplica exclusivamente ao streaming de jogos, não interferindo em títulos baixados e instalados diretamente nos consoles.

Quem será afetado pela mudança?

A limitação afeta exclusivamente novos assinantes a partir de novembro de 2026 e assinantes antigos que cancelarem e reativarem sua subscrição. Os jogadores impactados são aqueles que utilizam a plataforma de jogos em nuvem em dispositivos que não são consoles, como aplicativos em Smart TVs, navegadores de internet, tablets e celulares.

Usuários que jogam nos consoles Xbox não precisam se preocupar com a contagem de horas, mesmo que utilizem o cloud gaming para testar um jogo antes de baixá-lo. Para eles, a experiência permanece ilimitada.

Como funciona o novo teto de horas na prática?

O sistema funciona como uma franquia de dados. Cada novo assinante recebe um saldo de horas no início do mês, de acordo com seu plano. O tempo é deduzido sempre que uma sessão de jogo é iniciada na nuvem, e o contador é zerado no primeiro dia de cada mês. Ao se aproximar do limite, o jogador receberá notificações para acompanhar o consumo.

Segundo a Microsoft, a medida visa garantir a qualidade da infraestrutura e afeta uma pequena parcela do público, estimando que apenas 4% dos usuários atuais ultrapassam 15 horas de jogo na nuvem por mês.

O que acontece ao atingir o limite?

Quando a franquia mensal se esgota, a sessão de jogo via nuvem é interrompida. Para continuar jogando, o usuário terá as seguintes alternativas:

Comprar tempo adicional: A Microsoft disponibilizará pacotes de horas extras para compra, permitindo recarregar o saldo.

Aguardar a renovação: O jogador pode esperar o início do próximo mês para que seu saldo de horas seja reestabelecido.

Jogar em um console: Utilizar um console Xbox é a forma mais direta de contornar o limite, pois o acesso aos jogos do Game Pass, instalados ou em nuvem, continua sem restrições de tempo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Qual o valor dos pacotes de tempo extra?

A Microsoft ainda não divulgou oficialmente os valores dos pacotes de horas adicionais. A expectativa é que sejam oferecidas opções variadas para atender a diferentes perfis de jogadores, com a compra sendo realizada diretamente pela interface do aplicativo Xbox ou pela loja da Microsoft.