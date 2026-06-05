Xbox Game Pass ou comprar o jogo? Veja qual opção vale mais a pena

A chegada do Xbox Game Pass transformou a maneira como muitos jogadores acessam novos títulos. Em 2026, com o serviço já consolidado e após uma reestruturação de preços em abril, a dúvida permanece: financeiramente, qual caminho compensa mais? A resposta depende diretamente do seu perfil de consumo e de quantos jogos você costuma explorar por ano.

O serviço da Microsoft funciona como uma plataforma de streaming de jogos. Em 2026, ele oferece diferentes planos, como o Essential (a partir de R$ 43,90) e o Ultimate, que teve seu preço reduzido em abril para R$ 76,90 mensais. Por um valor fixo, você tem acesso ilimitado a uma biblioteca que inclui desde grandes produções exclusivas do Xbox até títulos independentes, tornando o custo-benefício um grande atrativo.

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Vantagens do Xbox Game Pass

O apelo do Game Pass é forte, principalmente por alguns pontos que pesam no bolso e na experiência do jogador. Entender esses benefícios ajuda a clarear a decisão.

Lançamentos no primeiro dia: todos os jogos dos estúdios da Microsoft chegam ao serviço no mesmo dia do lançamento mundial, sem custo adicional. Isso significa jogar grandes títulos como Forza Horizon 6, que chegou ao serviço em maio de 2026, ou futuros lançamentos dos estúdios da Microsoft.

Custo-benefício: com o preço atual do plano Ultimate (R$ 76,90), o valor de um único lançamento de grande porte pode equivaler a vários meses de assinatura. Se você joga três ou mais lançamentos por ano que entram no serviço, ele já costuma valer a pena financeiramente.

Variedade para experimentar: o catálogo extenso permite que você teste jogos de gêneros que normalmente não compraria. Se não gostar, basta desinstalar e partir para o próximo, sem o peso de ter gasto dinheiro em um título específico.

Benefícios adicionais: a versão Ultimate do serviço inclui o catálogo da EA Play, jogos para PC e a possibilidade de jogar via nuvem (Cloud Gaming) em celulares, tablets e outros dispositivos.

Quando comprar o jogo é a melhor opção

Apesar das vantagens, a assinatura não é a solução ideal para todos. Comprar um jogo de forma avulsa continua sendo a escolha certa em algumas situações específicas.

Propriedade definitiva: ao comprar um jogo, ele é seu para sempre. Mesmo que saia do catálogo do Game Pass ou de outras lojas, o título permanecerá na sua biblioteca para ser jogado quando quiser.

Para jogadores focados: se você dedica seu tempo a poucos jogos por ano, como 'EA Sports FC', a compra individual pode ser mais barata. Vale notar que, desde 2026, novos títulos da franquia 'Call of Duty' não entram mais no Game Pass no dia do lançamento, sendo adicionados cerca de um ano depois. Para fãs que querem jogar no primeiro dia, a compra avulsa tornou-se a principal opção para essa série.

Aproveitar promoções: lojas digitais realizam promoções agressivas com frequência. É possível encontrar jogos com grandes descontos, tornando a compra pontual muito mais atrativa.

Jogos fora do catálogo: nem todos os games entram para o Game Pass. Se o título que você mais deseja não faz parte do serviço, a única opção é a compra direta.

Para decidir, avalie seu comportamento. Se você é um explorador, que gosta de variedade e quer acesso imediato aos exclusivos do Xbox, o Game Pass é imbatível. Já se você é um jogador de nicho, fiel a uma ou duas franquias, a compra tradicional provavelmente fará mais sentido para o seu orçamento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.