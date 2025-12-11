Guerra dos streamings: quanto custa assinar as principais plataformas em 2025

Decidir qual serviço de streaming assinar no fim de 2025 continua sendo um desafio. Com um mercado consolidado após a fusão que criou a Max e a integração do Star+ ao Disney+, entender o custo-benefício de cada plataforma é fundamental. Para ajudar a colocar as contas em dia, detalhamos os planos e os destaques dos principais serviços disponíveis no Brasil. Os valores foram checados em dezembro de 2025.

Netflix: variedade com preços mais altos

A Netflix continua sendo uma gigante do setor, com planos que atendem a diferentes perfis de público. O plano Padrão com anúncios custa R$ 20,90 mensais, com resolução Full HD e acesso em dois aparelhos. O plano Padrão, sem anúncios e com a opção de download, sobe para R$ 44,90. Já o plano Premium, com qualidade 4K e quatro telas simultâneas, custa R$ 59,90.

Seu grande trunfo é o volume de produções originais, com séries de sucesso como “Bridgerton” e filmes que chegam com frequência ao catálogo.

Max: o poder da fusão

Resultado da fusão que uniu o conteúdo da HBO com produções da Warner Bros. e realities do Discovery, a Max oferece um catálogo robusto. O plano Básico com anúncios sai por R$ 29,90 mensais. O plano Standard, com resolução Full HD e 30 downloads, custa R$ 39,90. O plano Platinum, com qualidade 4K e 100 downloads, é R$ 55,90.

O catálogo é um dos mais completos, incluindo séries aclamadas como “A Casa do Dragão”, filmes recém-saídos do cinema e programas de decoração e culinária.

Prime Video: muito além dos filmes

O Prime Video se destaca por fazer parte do pacote Amazon Prime, que custa R$ 19,90 por mês ou R$ 166,80 no plano anual. Além do streaming, a assinatura inclui frete grátis em compras na Amazon, acesso a músicas e livros digitais, representando um excelente custo-benefício para quem já utiliza os outros serviços da empresa.

A plataforma oferece títulos originais de peso, como a série “The Boys”, e um catálogo rotativo de filmes e séries de outros estúdios.

Disney+: o catálogo unificado

Em meados de 2024, o Disney+ integrou todo o conteúdo do Star+, unificando em um só lugar os filmes da Disney, Pixar, Marvel e Star Wars com a programação esportiva da ESPN e séries aclamadas como “O Urso”. Com a mudança, a plataforma passou a oferecer dois planos principais.

O plano Padrão custa R$ 43,90 mensais e oferece acesso ao catálogo completo com anúncios e qualidade Full HD. Já o plano Premium, por R$ 62,90 mensais, remove os anúncios, libera a qualidade 4K e permite downloads para assistir offline. A unificação simplificou o acesso, mas alterou a estrutura de preços para os assinantes.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.