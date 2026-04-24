Xbox reposiciona marca após críticas e troca de comando

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

A Microsoft anunciou a retomada da marca Xbox como eixo central de sua divisão de games, encerrando o uso do termo “Microsoft Gaming”. A mudança foi comunicada em carta assinada por Asha Sharma e Matt Booty, enviada a funcionários e publicada oficialmente em 23 de abril de 2026. O documento reconhece críticas de jogadores e detalha ajustes na estratégia da empresa.

No texto, os executivos admitem problemas recentes. “Os jogadores estão frustrados. Novos recursos para console têm chegado com menos frequência. Nossa presença no PC não é forte o suficiente. Os preços estão ficando mais difíceis de acompanhar”, escreveram. Eles também apontam falhas em funções básicas: “Busca, descoberta, social e personalização ainda parecem fragmentadas”.

A carta posiciona a mudança como parte de uma reestruturação mais ampla. “’Microsoft Gaming’ descreve nossa estrutura, mas não descreve nossa ambição. Estamos voltando ao início e mudando o nome da nossa equipe. Nós somos Xbox”, afirmam. A estratégia busca recuperar a identidade da marca e reforçar a conexão direta com jogadores.

Os executivos também indicam mudanças no modelo de atuação. “O modelo que nos trouxe até aqui não é o que nos levará adiante”, diz o texto. A proposta é transformar o Xbox em uma plataforma global integrada entre console, PC, mobile e nuvem, com foco em acessibilidade e continuidade da experiência entre dispositivos.

Entre as diretrizes, a empresa afirma que quer tornar o Xbox “onde o mundo joga e cria”, com preços mais flexíveis e maior abertura para desenvolvedores. O Game Pass aparece como peça central, com a promessa de “diferenciação clara e economia sustentável” para o serviço.

Reformulação

A reformulação ocorre após mudanças na liderança. Em fevereiro de 2026, Phil Spencer deixou o comando da divisão e Sarah Bond saiu da empresa. A chegada de Asha Sharma marca o início de uma nova fase, com foco em reorganizar a operação e responder as críticas acumuladas.

O histórico recente inclui o reajuste do Xbox Game Pass no Brasil. Em outubro de 2025, o plano Ultimate passou de R$ 59,99 para R$ 119,90, gerando reação negativa dos usuários. Parte do público questionou o custo do serviço e a proposta de valor da plataforma.

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Em abril de 2026, a empresa reduziu os preços. O plano Ultimate caiu para R$ 76,90 e o PC Game Pass para R$ 59,99. A Microsoft também alterou a política de lançamentos, retirando novos títulos de Call of Duty do catálogo no lançamento. As medidas fazem parte do processo de reposicionamento citado na carta.