Xbox reposiciona marca após críticas e troca de comando
Documento interno expõe insatisfação de usuários e orienta ajustes no serviço e plataforma
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A Microsoft anunciou a retomada da marca Xbox como eixo central de sua divisão de games, encerrando o uso do termo “Microsoft Gaming”. A mudança foi comunicada em carta assinada por Asha Sharma e Matt Booty, enviada a funcionários e publicada oficialmente em 23 de abril de 2026. O documento reconhece críticas de jogadores e detalha ajustes na estratégia da empresa.
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No texto, os executivos admitem problemas recentes. “Os jogadores estão frustrados. Novos recursos para console têm chegado com menos frequência. Nossa presença no PC não é forte o suficiente. Os preços estão ficando mais difíceis de acompanhar”, escreveram. Eles também apontam falhas em funções básicas: “Busca, descoberta, social e personalização ainda parecem fragmentadas”.
A carta posiciona a mudança como parte de uma reestruturação mais ampla. “’Microsoft Gaming’ descreve nossa estrutura, mas não descreve nossa ambição. Estamos voltando ao início e mudando o nome da nossa equipe. Nós somos Xbox”, afirmam. A estratégia busca recuperar a identidade da marca e reforçar a conexão direta com jogadores.
Os executivos também indicam mudanças no modelo de atuação. “O modelo que nos trouxe até aqui não é o que nos levará adiante”, diz o texto. A proposta é transformar o Xbox em uma plataforma global integrada entre console, PC, mobile e nuvem, com foco em acessibilidade e continuidade da experiência entre dispositivos.
Entre as diretrizes, a empresa afirma que quer tornar o Xbox “onde o mundo joga e cria”, com preços mais flexíveis e maior abertura para desenvolvedores. O Game Pass aparece como peça central, com a promessa de “diferenciação clara e economia sustentável” para o serviço.
Reformulação
A reformulação ocorre após mudanças na liderança. Em fevereiro de 2026, Phil Spencer deixou o comando da divisão e Sarah Bond saiu da empresa. A chegada de Asha Sharma marca o início de uma nova fase, com foco em reorganizar a operação e responder as críticas acumuladas.
O histórico recente inclui o reajuste do Xbox Game Pass no Brasil. Em outubro de 2025, o plano Ultimate passou de R$ 59,99 para R$ 119,90, gerando reação negativa dos usuários. Parte do público questionou o custo do serviço e a proposta de valor da plataforma.
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Em abril de 2026, a empresa reduziu os preços. O plano Ultimate caiu para R$ 76,90 e o PC Game Pass para R$ 59,99. A Microsoft também alterou a política de lançamentos, retirando novos títulos de Call of Duty do catálogo no lançamento. As medidas fazem parte do processo de reposicionamento citado na carta.