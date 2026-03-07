Nintendo contesta tarifas impostas por Trump em processo federal

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

A Nintendo entrou com ação judicial contra o governo dos EUA para recuperar valores pagos em tarifas sobre produtos importados. O processo foi apresentado no Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos e pede o reembolso das taxas com juros.

Segundo os advogados da empresa, as tarifas foram impostas durante o governo de Donald Trump com base na International Emergency Economic Powers Act of 1977, uma lei que permite ao presidente adotar medidas econômicas em situações de emergência internacional. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu recentemente que a norma não poderia ser usada para aplicar tarifas comerciais amplas.

A empresa afirma ter sido diretamente afetada, já que atua como importadora oficial de consoles e acessórios produzidos fora do país, principalmente no Vietnã e na China. As tarifas também coincidiram com o período de lançamento do Nintendo Switch 2 nos Estados Unidos, quando alguns acessórios tiveram aumento de preço.

Tarifaço e disputa comercial

O processo ocorre no contexto de uma política comercial adotada pelo governo de Donald Trump a partir de 2025, quando os Estados Unidos passaram a impor tarifas sobre importações de diversos países para pressionar parceiros comerciais e estimular a produção doméstica.

A estratégia ficou conhecida como “tarifaço” e afetou diversos setores, incluindo eletrônicos e videogames produzidos na Ásia. Após questionamentos na Justiça, a Suprema Corte decidiu que a lei de emergência econômica não poderia ser usada para impor tarifas comerciais amplas, abrindo caminho para que empresas afetadas tentem recuperar os valores pagos.

Expansão global da Nintendo

Nos últimos anos, a Nintendo ampliou sua presença global com novos consoles, jogos e acessórios. O lançamento mais recente é o Nintendo Switch 2, sucessor do Switch original, que chegou ao mercado acompanhado de novos controles Joy-Con, dock atualizado, câmera e o controle Nintendo Switch 2 Pro Controller.

A empresa também mantém uma ampla linha de produtos derivados de suas franquias mais populares. Personagens como Mario, da série ‘Super Mario’, aparecem em brinquedos, roupas, colecionáveis, controles temáticos e acessórios fabricados por parceiros licenciados.

Grande parte desses consoles, periféricos e mercadorias é produzida fora dos Estados Unidos, principalmente em países asiáticos. Isso faz com que mudanças em tarifas de importação tenham impacto direto nos custos e no lançamento de novos produtos da companhia no mercado americano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia