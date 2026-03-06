Assine
EUA diz que atacou mais de 3 mil alvos no Irã em uma semana de conflito

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
06/03/2026 18:38

Os Estados Unidos atacaram mais de 3 mil alvos durante a primeira semana da guerra contra o Irã, informou o Exército americano nesta sexta-feira (6).

Entre os alvos estão centros de comando e controle, sistemas de defesa aérea, bases de mísseis e navios e submarinos da Marinha iraniana, indicou o Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas forças americanas no Oriente Médio.

