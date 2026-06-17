Jogo em nuvem: qual a velocidade de internet ideal para jogar sem travar?

Jogar pela nuvem promete acesso a games de última geração sem a necessidade de um console ou PC potente, mas a experiência pode se transformar em frustração com a internet errada. Imagens que pixelizam, comandos com atraso e quedas constantes são queixas comuns de quem se aventura por essa tecnologia. A boa notícia é que ter uma jogatina fluida não exige o plano de banda larga mais caro do mercado.

Em 2026, com a tecnologia de cloud gaming mais madura, o segredo está em entender os requisitos mínimos e a estabilidade da sua rede. A maioria dos serviços consolidados, como o Xbox Cloud Gaming e o Nvidia GeForce Now, opera com velocidades mínimas a partir de 10 Mbps para dispositivos móveis, mas 20 Mbps garante melhor estabilidade em telas maiores. Para uma experiência ideal em resolução Full HD (1080p), o recomendado é ter uma conexão de, pelo menos, 25 Mbps a 35 Mbps. Já para resoluções superiores, como 1440p, são necessários cerca de 40 Mbps ou mais.

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No entanto, a velocidade de download não é o único fator. A latência, popularmente conhecida como “ping”, é igualmente crucial. Ela mede o tempo de resposta entre seu comando no controle e a ação na tela. Para jogos em nuvem, um ping baixo, idealmente entre 15ms e 60ms, garante que não haja um atraso perceptível. Valores até 80ms ainda proporcionam jogabilidade confortável para a maioria dos jogos de aventura ou estratégia, enquanto títulos de ritmo rápido, como os de luta e tiro, exigem latências menores para uma resposta competitiva.

Como otimizar sua conexão para jogos

Mesmo que seu plano de internet atenda aos requisitos, algumas práticas simples podem melhorar drasticamente a performance dos jogos em nuvem. A estabilidade da rede é tão importante quanto a velocidade contratada.

Prefira o cabo de rede: A conexão via cabo Ethernet, ligando diretamente o modem ao seu dispositivo, é sempre mais estável e rápida que o Wi-Fi. Essa é a principal recomendação para evitar interferências e perdas de sinal.

Use a rede Wi-Fi de 5 GHz: Se o cabo não for uma opção, conecte-se à rede de 5 GHz do seu roteador. Ela oferece mais velocidade e sofre menos interferência que a tradicional rede de 2.4 GHz, que é mais suscetível a obstáculos e a outros aparelhos eletrônicos.

Posicione-se perto do roteador: A proximidade com o aparelho de Wi-Fi garante um sinal mais forte e consistente. Paredes e outros obstáculos físicos enfraquecem a conexão e podem causar instabilidade durante o jogo.

Limite outros usos da internet: Evite fazer downloads pesados ou assistir a vídeos em 4K em outros dispositivos enquanto joga. Essas atividades consomem muita banda larga e podem comprometer a qualidade da sua partida. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.