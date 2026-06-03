Gamers no Brasil: como driblar o lag e ter a conexão ideal para jogar
Com multiplayer em alta, instabilidade vira vilã para 75% dos jogadores; veja dicas de especialistas para reduzir o ping e melhorar o desempenho
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Os jogos on-line se consolidaram na rotina digital de grande parte dos brasileiros. Uma pesquisa da Game Brasil (PGB) de 2026 aponta que 75,3% da população tem o hábito de jogar jogos digitais, e 86,7% dos entrevistados consideram os games uma das principais formas de diversão.
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Com a popularidade de partidas multiplayer e jogos competitivos, a qualidade da conexão se tornou um fator decisivo para a experiência do usuário. Mesmo com o avanço da fibra óptica, problemas como lag, ping alto e instabilidade no Wi-Fi ainda são reclamações comuns entre os jogadores.
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O celular é a principal plataforma para 44,1% dos jogadores, mas consoles (24%) e computadores (21,2%) estão recuperando espaço. Esse cenário reforça a importância de uma rede doméstica estável para quem joga on-line.
O que são ping e latência
Em jogos on-line, a velocidade de download não é o único fator importante. Em títulos como “Call of duty: warzone” e “League of legends”, a latência e a estabilidade da conexão são ainda mais cruciais para o desempenho.
A latência, popularmente chamada de “ping”, mede o tempo que um comando leva para ir do dispositivo do jogador até o servidor do jogo e voltar. Esse tempo é medido em milissegundos (ms), e um valor baixo resulta em respostas mais rápidas e precisas na partida.
Na prática, um ping alto pode causar atrasos em comandos, movimentação instável de personagens e falhas durante os confrontos. Thiago Alves, especialista em tecnologia e CMO da NoPing, explica que a instabilidade é percebida imediatamente.
“Em games competitivos, diferenças de poucos milissegundos podem alterar completamente a experiência”, afirma. Segundo ele, muitos usuários associam qualidade apenas à velocidade contratada, mas o que realmente faz a diferença é a estabilidade da rota e a baixa latência.
Como melhorar a conexão para jogar
O aumento do consumo simultâneo de conteúdo, como streaming em 4K e chamadas de vídeo, também pressiona as redes domésticas. O especialista aponta que o Wi-Fi pode ser um vilão, especialmente quando o jogador está longe do roteador ou há interferência de outros aparelhos.
Para reduzir travamentos e melhorar o desempenho, algumas medidas podem ser adotadas:
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priorizar a conexão via cabo de rede sempre que possível;
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posicionar o roteador em um local aberto e central da casa;
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utilizar redes Wi-Fi de 5 GHz para jogos;
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evitar downloads e streaming durante as partidas;
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atualizar o firmware do roteador periodicamente;
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fechar aplicativos em segundo plano que consomem banda;
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verificar se há muitos dispositivos conectados na mesma rede.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.