Gamers no Brasil: como driblar o lag e ter a conexão ideal para jogar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os jogos on-line se consolidaram na rotina digital de grande parte dos brasileiros. Uma pesquisa da Game Brasil (PGB) de 2026 aponta que 75,3% da população tem o hábito de jogar jogos digitais, e 86,7% dos entrevistados consideram os games uma das principais formas de diversão.

Com a popularidade de partidas multiplayer e jogos competitivos, a qualidade da conexão se tornou um fator decisivo para a experiência do usuário. Mesmo com o avanço da fibra óptica, problemas como lag, ping alto e instabilidade no Wi-Fi ainda são reclamações comuns entre os jogadores.

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O celular é a principal plataforma para 44,1% dos jogadores, mas consoles (24%) e computadores (21,2%) estão recuperando espaço. Esse cenário reforça a importância de uma rede doméstica estável para quem joga on-line.

O que são ping e latência

Em jogos on-line, a velocidade de download não é o único fator importante. Em títulos como “Call of duty: warzone” e “League of legends”, a latência e a estabilidade da conexão são ainda mais cruciais para o desempenho.

A latência, popularmente chamada de “ping”, mede o tempo que um comando leva para ir do dispositivo do jogador até o servidor do jogo e voltar. Esse tempo é medido em milissegundos (ms), e um valor baixo resulta em respostas mais rápidas e precisas na partida.

Na prática, um ping alto pode causar atrasos em comandos, movimentação instável de personagens e falhas durante os confrontos. Thiago Alves, especialista em tecnologia e CMO da NoPing, explica que a instabilidade é percebida imediatamente.

“Em games competitivos, diferenças de poucos milissegundos podem alterar completamente a experiência”, afirma. Segundo ele, muitos usuários associam qualidade apenas à velocidade contratada, mas o que realmente faz a diferença é a estabilidade da rota e a baixa latência.

Como melhorar a conexão para jogar

O aumento do consumo simultâneo de conteúdo, como streaming em 4K e chamadas de vídeo, também pressiona as redes domésticas. O especialista aponta que o Wi-Fi pode ser um vilão, especialmente quando o jogador está longe do roteador ou há interferência de outros aparelhos.

Para reduzir travamentos e melhorar o desempenho, algumas medidas podem ser adotadas:

priorizar a conexão via cabo de rede sempre que possível;

posicionar o roteador em um local aberto e central da casa;

utilizar redes Wi-Fi de 5 GHz para jogos;

evitar downloads e streaming durante as partidas;

atualizar o firmware do roteador periodicamente;

fechar aplicativos em segundo plano que consomem banda;

verificar se há muitos dispositivos conectados na mesma rede. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.