5 dicas simples para seu roteador Wi-Fi funcionar muito melhor em casa

Uma conexão de internet lenta ou instável pode atrapalhar o trabalho, os estudos e até os momentos de lazer. Antes de ligar para a operadora ou comprar um aparelho novo, saiba que alguns ajustes simples e gratuitos no seu roteador Wi-Fi podem resolver o problema e melhorar drasticamente a qualidade do sinal em toda a casa.

Muitas vezes, a solução não está em aumentar a velocidade do plano, mas em otimizar a forma como o sinal é distribuído. Pequenas mudanças de posicionamento e algumas configurações básicas fazem toda a diferença para garantir que a internet chegue com força em todos os cômodos. Se a sua conexão vive caindo, veja o que fazer.

1. Encontre o lugar ideal para o roteador

O lugar onde o roteador fica instalado é decisivo para a qualidade do sinal. O ideal é que ele esteja em um local central da casa e em uma posição elevada, como em cima de uma estante ou prateleira. Isso ajuda a distribuir as ondas de rádio de maneira mais uniforme, alcançando mais áreas.

Evite esconder o aparelho dentro de armários, gavetas ou atrás de móveis grandes. Paredes de concreto, espelhos e objetos metálicos, como uma geladeira, funcionam como barreiras físicas que enfraquecem e bloqueiam o sinal do Wi-Fi.

2. Cuidado com a interferência de outros eletrônicos

Diversos aparelhos eletrônicos que temos em casa podem interferir diretamente na sua rede sem fio. Equipamentos como telefones sem fio, babás eletrônicas e, principalmente, fornos de micro-ondas operam em uma frequência de rádio semelhante à do Wi-Fi (2.4 GHz), causando ruído e instabilidade.

Para evitar esse problema, mantenha o roteador o mais distante possível desses dispositivos. A simples mudança de lugar já pode resultar em uma conexão mais limpa e veloz. Roteadores que operam na frequência de 5 GHz (dual-band) são menos suscetíveis a esse tipo de interferência.

3. Posicione as antenas corretamente

Se o seu roteador possui antenas externas, a posição delas impacta a cobertura do sinal. Para uso em um único andar, a recomendação geral é deixar as antenas na posição vertical ou levemente inclinadas. Em casas com múltiplos andares, vale ajustar algumas antenas na horizontal para melhorar a distribuição vertical do sinal entre os pavimentos.

4. Reinicie o aparelho periodicamente

Pode parecer um conselho simples, mas reiniciar o roteador é uma das maneiras mais eficazes de resolver problemas de lentidão. Desligar o equipamento da tomada, aguardar cerca de 30 segundos e ligá-lo novamente ajuda a limpar a memória interna e a corrigir falhas temporárias que afetam o desempenho.

Realizar esse procedimento uma vez por semana, por exemplo, pode garantir que o aparelho funcione de maneira mais estável e entregue a velocidade máxima da sua conexão contratada.

5. Proteja sua rede com uma senha forte

Uma rede Wi-Fi desprotegida ou com uma senha fraca é um convite para que vizinhos ou outras pessoas usem sua internet sem autorização. Além de ser um risco à sua segurança digital, isso consome sua largura de banda e deixa a conexão lenta para todos na casa.

Verifique se sua rede está protegida com o padrão de segurança WPA2 ou WPA3 e crie uma senha forte, combinando letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Além da senha do Wi-Fi, é fundamental alterar também o nome de usuário e a senha de administrador do roteador para impedir acessos não autorizados às configurações do aparelho.

