O segredo para um wi-fi mais rápido: evite estes erros comuns em casa

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Uma conexão wi-fi lenta pode ser frustrante, mas muitas vezes a solução está em ajustes simples dentro de casa. Problemas como posicionamento inadequado do roteador, interferências de outros aparelhos e falta de manutenção básica são mais comuns do que se imagina.

Corrigir esses erros pode melhorar significativamente a velocidade e a estabilidade da sua internet. Alguns dos erros comuns que prejudicam seu sinal são:

Posicionamento incorreto: deixar o roteador em cantos, no chão ou escondido atrás de móveis e outros objetos limita o alcance do sinal, criando "zonas mortas" em sua casa;

Obstáculos e barreiras físicas: paredes grossas de concreto, aquários e até mesmo espelhos (que contêm uma camada metálica) podem refletir ou bloquear as ondas de rádio do wi-fi, enfraquecendo a conexão;

Interferência de outros eletrônicos: aparelhos como fornos de micro-ondas, telefones sem fio e babás eletrônicas geralmente operam na mesma frequência de 2.4 GHz que muitos roteadores, causando congestionamento e lentidão no sinal;

Excesso de dispositivos conectados: cada celular, smart TV, console de videogame e computador conectado à rede divide a largura de banda disponível. Um número excessivo de aparelhos usando a internet ao mesmo tempo pode deixar a conexão lenta para todos;

Falta de manutenção: não reiniciar o roteador periodicamente ou deixar de atualizar seu firmware (o software interno do aparelho) pode levar a falhas de desempenho e vulnerabilidades de segurança.

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Como otimizar sua conexão wi-fi

Algumas das soluções para resolver problemas de conectividade são:

Encontre o lugar ideal: coloque o roteador em um local central e elevado da casa, longe de paredes grossas e objetos metálicos. Isso ajuda a distribuir o sinal de forma mais uniforme.

Reinicie o aparelho semanalmente: desligar o roteador da tomada, esperar de 30 segundos a 1 minuto e ligá-lo novamente pode resolver problemas temporários e limpar a memória do dispositivo, melhorando a performance.

Mantenha o firmware atualizado: verifique periodicamente o site do fabricante do seu roteador para baixar e instalar as últimas atualizações. Elas corrigem falhas e podem trazer melhorias de desempenho.

Use a frequência de 5 GHz: se você possui um roteador dual-band, considere conectar seus dispositivos mais importantes à rede de 5 GHz. Ela é mais rápida e sofre menos interferência que a tradicional rede de 2.4 GHz, sendo ideal para streaming de vídeos e jogos online. A rede 2.4 GHz, por sua vez, tem um alcance maior, sendo útil para dispositivos mais distantes. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

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