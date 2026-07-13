Twitch Summer Drops Fest: como ganhar recompensas em mais de 45 jogos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Twitch Summer Drops Fest 2026 está de volta na plataforma de streaming até o dia 24 de julho, oferecendo aos espectadores centenas de recompensas em mais de 45 jogos. Durante o evento, os usuários podem assistir a transmissões na Twitch para apoiar criadores e desbloquear itens exclusivos dentro de jogos selecionados.

As recompensas são liberadas por meio de Drops, ou metas, por tempo de exibição e Drops vinculados a assinaturas. A edição deste ano inclui títulos e franquias como “Marvel T?kon”, “Apex legends”, “League of legends”, “ARC raiders”, “Marvel rivals”, “Overwatch” e “Fortnite”.

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Outros jogos confirmados são "Assassin's creed black flag resynced", "Street fighter 6", “Dead by daylight”, “Sea of thieves”, “Palworld”, “Roblox egg hunt”, “Grand theft auto V”, “Black desert”, “THE FINALS” e “Warframe”.

Como participar

Para conquistar as recompensas, os espectadores devem assistir a transmissões elegíveis durante o período de cada campanha. A Twitch disponibiliza os prêmios nas categorias dos jogos participantes e nos canais de criadores selecionados.

Algumas campanhas também oferecem Drops por assinatura. Nesses casos, é possível desbloquear itens, cosméticos ou emblemas de chat ao realizar uma nova assinatura, uma assinatura de vários meses ou ao presentear inscrições para outros usuários.

Confira a a lista completa com todas as campanhas que fazem parte do Twitch Summer Drops Fest está disponível no blog oficial da Twitch.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.