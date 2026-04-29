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Gamescom Latam 2026: o que fazer no evento em São Paulo

Programação reúne estandes de grandes marcas, disputas de e-sports, painéis com criadores e áreas temáticas no Distrito Anhembi

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Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Traduz tecnologia, games e cultura pop para além do entretenimento, analisando seus impactos na economia, no comportamento e nas tendências digitais.
29/04/2026 19:27

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Gamescom Latam reúne mais de 60 jogos em lançamento, 143 estações de gameplay, e-sports, ativações de grandes marcas e painéis com criadores e nomes da indústria no Distrito Anhembi
Gamescom Latam reúne mais de 60 jogos em lançamento, 143 estações de gameplay, e-sports, ativações de grandes marcas e painéis com criadores e nomes da indústria no Distrito Anhembi crédito: Divulgação

A Gamescom Latam 2026 acontece em São Paulo entre os dias 30 de abril e 3 de maio, no Distrito Anhembi. A feira de jogos eletrônicos consolida sua posição entre as maiores do Brasil ao reunir marcas globais como Nintendo, Riot Games e Electronic Arts. Com mais de 60 lançamentos confirmados e 143 estações de gameplay, o público terá acesso antecipado a títulos de peso antes da chegada oficial ao mercado.

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Principais atrações

A Nintendo é um dos principais pilares desta edição, trazendo ao público os lançamentos para Switch e Switch 2. Ao lado dela, empresas como Sega, Square Enix, Ubisoft e Warner Bros. Games estão entre os 91 estandes confirmados no evento.

Os jogos como ‘LEGO Batman: legacy of the dark knight’, ‘Phantom blade zero’ e ‘Marvel tokon: fighting souls’, ampliando o apelo para diferentes perfis de jogadores, são alguns dos destaques mais aguardados do evento.

Quatro mundos

A organização introduziu o conceito dos “4 mundos”, estratégia que melhora a navegação e fortalece a curadoria por gênero, ponto importante para retenção do público.

  • Hero zone: aventura e mitologia

  • Shadow zone: terror e suspense

  • Neo zone: ficção científica e cyberpunk

  • Open zone: simuladores e mundo aberto

A experiência é ampliada pelo ‘gamescom latam epix’, uma jornada gamificada via webapp com realidade aumentada, oferecendo recompensas e brindes exclusivos ao público. 

E-sports 

O palco competitivo recebe as finais da ‘Conmebol eLibertadores 2026’ em 2 e 3 de maio. Jogadores de elite do ‘EA sports FC’, como PHzin e Nicolas99FC, disputam uma premiação de US$ 100 mil.

Já a Riot Games aposta em experiências interativas com ‘League of legends’, ‘Teamfight tactics’ e o novo ‘2XKO’, incluindo ativações e áreas de gameplay.  

Painéis

O criador Cellbit é destaque em 3 de maio, com painel sobre sua trajetória e sessão de meet & greet.

A ‘Roblox’ promove palestras sobre crescimento da plataforma e segurança digital. Também marcam presença nomes relevantes da indústria, como David Wise e Brendan Greene, discutindo desenvolvimento e tendências do setor.  

Outras atrações

O evento ainda reúne uma área de arcade clássico, competições de ‘Mortal kombat' e o show gamescom latam countdown, com trailers inéditos.

No setor profissional, o espaço B2B conta com workshops da Xbox Game Studios e parcerias com Epic Games e Sony Interactive Entertainment. 

Acompanhe no EM

O Estado de Minas acompanha todos os detalhes do evento. Por meio do podcast Glitch Clube, o público terá acesso a entrevistas exclusivas com as principais marcas do mercado de games no Brasil, incluindo bastidores das novidades apresentadas pela Nintendo e outras gigantes.

Serviço

  • Data: de 30 de abril a 3 de maio (29 de abril: Preview Day)

  • Local: Distrito Anhembi

Ingressos diários:

  • Quinta e Sexta: R$ 109 (meia) | R$ 131 (social) | R$ 218 (inteira)

  • Sábado e Domingo: R$ 119 (meia) | R$ 143 (social) | R$ 238 (inteira)

Pacotes e Deluxe:

  • Passaporte 4 dias: a partir de R$ 364 (meia)

  • Deluxe Pass (Diário): R$ 405 (inteira)

Onde comprar: site oficial do evento

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