Gamescom Latam 2026: o que fazer no evento em São Paulo
Programação reúne estandes de grandes marcas, disputas de e-sports, painéis com criadores e áreas temáticas no Distrito Anhembi
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A Gamescom Latam 2026 acontece em São Paulo entre os dias 30 de abril e 3 de maio, no Distrito Anhembi. A feira de jogos eletrônicos consolida sua posição entre as maiores do Brasil ao reunir marcas globais como Nintendo, Riot Games e Electronic Arts. Com mais de 60 lançamentos confirmados e 143 estações de gameplay, o público terá acesso antecipado a títulos de peso antes da chegada oficial ao mercado.
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Principais atrações
A Nintendo é um dos principais pilares desta edição, trazendo ao público os lançamentos para Switch e Switch 2. Ao lado dela, empresas como Sega, Square Enix, Ubisoft e Warner Bros. Games estão entre os 91 estandes confirmados no evento.
Os jogos como ‘LEGO Batman: legacy of the dark knight’, ‘Phantom blade zero’ e ‘Marvel tokon: fighting souls’, ampliando o apelo para diferentes perfis de jogadores, são alguns dos destaques mais aguardados do evento.
Quatro mundos
A organização introduziu o conceito dos “4 mundos”, estratégia que melhora a navegação e fortalece a curadoria por gênero, ponto importante para retenção do público.
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Hero zone: aventura e mitologia
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Shadow zone: terror e suspense
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Neo zone: ficção científica e cyberpunk
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Open zone: simuladores e mundo aberto
A experiência é ampliada pelo ‘gamescom latam epix’, uma jornada gamificada via webapp com realidade aumentada, oferecendo recompensas e brindes exclusivos ao público.
E-sports
O palco competitivo recebe as finais da ‘Conmebol eLibertadores 2026’ em 2 e 3 de maio. Jogadores de elite do ‘EA sports FC’, como PHzin e Nicolas99FC, disputam uma premiação de US$ 100 mil.
Já a Riot Games aposta em experiências interativas com ‘League of legends’, ‘Teamfight tactics’ e o novo ‘2XKO’, incluindo ativações e áreas de gameplay.
Painéis
O criador Cellbit é destaque em 3 de maio, com painel sobre sua trajetória e sessão de meet & greet.
A ‘Roblox’ promove palestras sobre crescimento da plataforma e segurança digital. Também marcam presença nomes relevantes da indústria, como David Wise e Brendan Greene, discutindo desenvolvimento e tendências do setor.
Outras atrações
O evento ainda reúne uma área de arcade clássico, competições de ‘Mortal kombat' e o show gamescom latam countdown, com trailers inéditos.
No setor profissional, o espaço B2B conta com workshops da Xbox Game Studios e parcerias com Epic Games e Sony Interactive Entertainment.
Acompanhe no EM
O Estado de Minas acompanha todos os detalhes do evento. Por meio do podcast Glitch Clube, o público terá acesso a entrevistas exclusivas com as principais marcas do mercado de games no Brasil, incluindo bastidores das novidades apresentadas pela Nintendo e outras gigantes.
Serviço
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Data: de 30 de abril a 3 de maio (29 de abril: Preview Day)
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Local: Distrito Anhembi
Ingressos diários:
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Quinta e Sexta: R$ 109 (meia) | R$ 131 (social) | R$ 218 (inteira)
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Sábado e Domingo: R$ 119 (meia) | R$ 143 (social) | R$ 238 (inteira)
Pacotes e Deluxe:
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Passaporte 4 dias: a partir de R$ 364 (meia)
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Deluxe Pass (Diário): R$ 405 (inteira)
Onde comprar: site oficial do evento
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