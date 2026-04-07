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PlayStation abre torneio de FC26; inscrições já começaram

Fases on-line e eliminatórias seguem até maio e classificam finalistas para São Paulo, com console avaliado em quase R$ 7.500

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Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
07/04/2026 17:30 - atualizado em 07/04/2026 17:31

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Torneio regional de EA Sports FC26 está com inscrições abertas no PlayStation e leva finalistas para disputa presencial em São Paulo
Torneio regional de EA Sports FC26 está com inscrições abertas no PlayStation e leva finalistas para disputa presencial em São Paulo crédito: EA Sports/Divulgação

PlayStation abriu inscrições para o torneio Los Champions de la Champions, voltado a jogadores de EA Sports FC26 na América Latina. A competição é gratuita e termina em 9 de maio, com final presencial em São Paulo.

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O campeonato reúne participantes de 16 países e não exige vínculo com equipes profissionais. A inscrição é feita diretamente pelo PlayStation 5, dentro da aba ‘PlayStation Tournaments’.

'Los Champions de la Champions' reúne jogadores de EA Sports FC26 em torneio regional com premiação de alto valor, incluindo console avaliado em R$ 7.499 e final em São Paulo
'Los Champions de la Champions' reúne jogadores de EA Sports FC26 em torneio regional com premiação de alto valor, incluindo console avaliado em R$ 7.499 e final em São Paulo Divulgação

O principal prêmio é um PS5 Pro, cujo valor oficial no Brasil chega a R$ 7.499. Também estão previstos acessórios como controle DualSense Edge, headset PULSE Elite e PlayStation Portal, distribuídos conforme a colocação.

A disputa começa com fase on-line aberta até 12 de abril. Em seguida, os classificados avançam para as eliminatórias entre 17 e 19 de abril. Os oito melhores jogadores garantem vaga na final presencial, com viagem custeada para São Paulo.

Segundo a proposta da competição, o foco está na performance individual. A iniciativa coloca lado a lado jogadores casuais e competidores experientes, sem exigência de histórico competitivo.

Todos os finalistas recebem ao menos um controle adicional. Os participantes que chegam aos playoffs garantem créditos dentro do jogo, os chamados FC Points.

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Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, assinatura ativa do PlayStation Plus e acesso ao EA Sports FC26 no PS5.

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