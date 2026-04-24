Game Fest Minas reúne criadores e marcas em BH

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

O Game Fest Minas reúne criadores de conteúdo de diferentes regiões do país e marcas do entretenimento em Belo Horizonte. O evento será realizado no Expominas e integra a agenda de iniciativas voltadas ao setor de games e cultura pop no Brasil.

Os primeiros nomes confirmados somam mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais. A programação inclui a participação de influenciadores, além de atividades voltadas ao público e ao mercado.

A presença de empresas faz parte da estrutura do festival. Estão previstas ativações, experiências e espaços voltados ao consumo. O formato segue o modelo de eventos como a Brasil Game Show, a Gamescom Latam e a CCXP.

A divulgação do evento também inclui campanha em salas da Cineart. As exibições ocorrem em diferentes cidades do estado.

O festival terá arenas de e-sports, espaços temáticos, áreas de exposição e programação voltada à economia criativa. A organização prevê a realização de atividades voltadas a negócios e networking.

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Serviço

Game Fest Minas 2026

Data: 18 a 21 de junho de 2026

Local: Expominas

Ingressos disponíveis na plataforma Sympla

Mais informações no site oficial