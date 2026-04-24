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Game Fest Minas reúne criadores e marcas em BH

Evento aposta em influenciadores e empresas para ampliar alcance no cenário nacional de games

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Leo Lima
Leo Lima
Repórter
Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.
24/04/2026 18:28

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BH entra na agenda nacional de games com festival de quatro dias no Expominas
BH entra na agenda nacional de games com festival de quatro dias no Expominas crédito: Pexels

O Game Fest Minas reúne criadores de conteúdo de diferentes regiões do país e marcas do entretenimento em Belo Horizonte. O evento será realizado no Expominas e integra a agenda de iniciativas voltadas ao setor de games e cultura pop no Brasil.

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Os primeiros nomes confirmados somam mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais. A programação inclui a participação de influenciadores, além de atividades voltadas ao público e ao mercado.

A presença de empresas faz parte da estrutura do festival. Estão previstas ativações, experiências e espaços voltados ao consumo. O formato segue o modelo de eventos como a Brasil Game Show, a Gamescom Latam e a CCXP.

A divulgação do evento também inclui campanha em salas da Cineart. As exibições ocorrem em diferentes cidades do estado.

O festival terá arenas de e-sports, espaços temáticos, áreas de exposição e programação voltada à economia criativa. A organização prevê a realização de atividades voltadas a negócios e networking.

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Serviço

Game Fest Minas 2026
Data: 18 a 21 de junho de 2026
Local: Expominas
Ingressos disponíveis na plataforma Sympla
Mais informações no site oficial

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cultura evento games tecnologia

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