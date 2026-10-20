Aviação brasileira bate recorde com quase 100 milhões de passageiros nos últimos 9 meses

O Ministério do Turismo divulgou nesta terça-feira (20/10) números que mostram um recorde histórico de passageiros de avião entre janeiro e setembro: 99,5. O resultado representa um crescimento de 4,2% em relação aos 95,5 milhões registrados no mesmo intervalo do ano passado.

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O volume é o maior documentado no período desde o início da série, em 2000. Os dados foram compilados a partir de registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

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Crescimento do mercado internacional

Os voos com destino a outros países apresentaram expansão de 7,2% de janeiro a setembro, totalizando 22,7 milhões de viajantes. A taxa superou o ritmo de crescimento das rotas domésticas no mesmo período.

No recorte mensal de setembro, o segmento internacional movimentou 2,3 milhões de passageiros. O índice aponta uma elevação de 4% na comparação anual.

Desempenho dos voos domésticos

O mercado aéreo doméstico manteve a liderança em volume absoluto e transportou 76,8 milhões de pessoas de janeiro a setembro de 2026. Esse total equivale a uma alta de 3,4% sobre os 74,3 milhões apurados no mesmo intervalo de 2025.

Durante o mês de setembro, a movimentação doméstica registrou 8,5 milhões de passageiros. O resultado manteve o patamar verificado no mesmo mês do ano anterior.

Dados consolidados da movimentação aérea

O levantamento divulgado pelo Ministério do Turismo reúne os indicadores apurados pela Anac:

total acumulado nos aeroportos: marca de 99,5 milhões de passageiros de janeiro a setembro, avanço de 4,2% frente aos 95,5 milhões de 2025;

voos com destinos internacionais: soma de 22,7 milhões de passageiros no acumulado, com expansão de 7,2%;

fluxo internacional em setembro: total de 2,3 milhões de passageiros, o que representa alta de 4% na comparação anual;

linhas aéreas domésticas: transporte de 76,8 milhões de passageiros em 2026, crescimento de 3,4% ante os 74,3 milhões de 2025;

tráfego doméstico em setembro: atendimento de 8,5 milhões de pessoas, mantendo estabilidade em relação ao ano anterior. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria