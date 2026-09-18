O crescimento no transporte sobre trilhos e os estados em que houve redução

Os sistemas metroferroviários brasileiros transportaram 1,3 bilhão de passageiros no primeiro semestre de 2026, 33,85 milhões a mais do que no mesmo período de 2025. Os dados foram divulgados nesta semana pela ANPTrilhos (Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos).

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A média de passageiros transportados em dias úteis chegou a 8,86 milhões entre janeiro e junho, acima do resultado do ano passado. Entretanto, não houve um crescimento uniforme em todos os estados. Em cinco unidades da federação foram registrados aumentos, com São Paulo e Rio de Janeiro respondendo por 97,3% dessa elevação no volume de pessoas transportadas. Por outro lado, em seis foram registradas reduções: Distrito Federal, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte.

“Os números mostram que ainda temos espaço para ampliar o papel do transporte sobre trilhos nas cidades brasileiras. Para que esse potencial se transforme em crescimento consistente, precisamos avançar em condições estruturais para o setor, como financiamento permanente da expansão, custeio das operações e governança metropolitana que permitam planejar, integrar os sistemas e sustentar essa expansão a longo prazo, afirmou Ana Patrizia Lira, diretora-presidente da ANPTrilhos.

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A rede metroferroviária também cresceu no semestre. O Brasil passou de 49 para 52 linhas em operação, considerando operações regulares e assistidas, com a incorporação da Linha 4-Laranja, em Fortaleza, do primeiro trecho do VLT de Salvador e Região Metropolitana e da Linha 17-Ouro, em São Paulo. Em 30 de junho de 2026, os sistemas atendiam 73 municípios de onze estados e do Distrito Federal.