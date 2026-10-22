Andersen Consulting incorpora a empresa parceira TechSparq

A Andersen Consulting amplia suas capacidades em tecnologia e transformação de negócios por meio de um acordo de colaboração com a TechSparq, uma empresa sediada nos Estados Unidos que combina estratégia, engenharia de comércio e inteligência artificial com uma execução prática.

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A TechSparq é uma consultoria digital que oferece serviços de estratégia e assessoria, engenharia de comércio, além de soluções em IA e comércio agentico, agentes autônomos aplicados ao comércio, para organizações nos setores de varejo e bens de consumo, luxo e moda, e-commerce e mercados de venda direta ao consumidor. Com sede no Oregon, a empresa une planejamento estratégico à execução prática, auxiliando clientes no avanço de iniciativas digitais, na melhoria da experiência do cliente e no aprimoramento de modelos operacionais.

"Criamos nossa empresa para preencher a lacuna entre aqueles que desenvolvem a estratégia e aqueles responsáveis ??por torná-la realidade", afirmou Dedrick Boyd, fundador e CEO da TechSparq. "Nossa colaboração com a Andersen Consulting nos dá a oportunidade de levar esse modelo focado em execução a um leque mais amplo de organizações, integrando nossa abordagem a recursos tecnológicos adicionais e capacidades globais."

"A distinção entre estratégia e execução torna-se cada vez mais difícil de sustentar à medida que as empresas empreendem transformações complexas, impulsionadas por tecnologia e IA", disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. "O modelo da TechSparq une essas disciplinas, complementando nossas competências em tecnologia e transformação de negócios com uma abordagem prática para converter prioridades estratégicas em soluções concretas."

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, transformação de negócios, tecnologia e IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de alto nível incluindo áreas tributária, jurídica, avaliação de ativos, mobilidade global e assessoria por meio de uma plataforma que conta com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades, por intermédio de suas empresas-membro e parceiras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas-membro e parceiras ao redor do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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