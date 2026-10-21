'Corrida das Blogueiras' terá evento com fãs em BH; veja data e ingressos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O reality show “Corrida das Blogueiras” terá uma edição especial em Belo Horizonte no dia 15 de dezembro. A capital mineira está entre as dez cidades brasileiras que receberão a primeira turnê do programa, que chega à oitava temporada. O encontro será realizado no Minascentro e contará com a presença de Edu Camargo e Fih Oliveira, do canal Diva Depressão, além de uma jurada convidada.

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A atração, que vai ao ar no YouTube, busca um novo talento para criador de conteúdo no nicho de beleza. Entre as provas icônicas estão desafios de maquiagem artística, criação de roupa com cola quente e publicidades.

Batizada de WatchParty, a experiência reúne fãs para assistir a um episódio da oitava temporada em um telão, acompanhar os comentários dos apresentadores e interagir com outros espectadores. A programação também prevê conversas sobre os bastidores da competição, participação da plateia e fotos com Edu e Fih.

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Os ingressos custam entre R$ 75 e R$ 750, conforme a modalidade escolhida e o setor do evento. Há opções que incluem apenas o acesso à sessão, enquanto os pacotes mais completos oferecem produtos exclusivos e encontro com os apresentadores.

Como será a WatchParty em BH?

A programação no Minascentro começa com o meet & greet da modalidade VIP, às 18h. A abertura das portas está prevista para 18h30, e a plateia poderá entrar a partir das 19h. O evento começa às 19h30, com a exibição do episódio marcada para as 20h.

Além de assistir ao reality em telão, o público poderá acompanhar comentários dos apresentadores sobre os acontecimentos da competição e conhecer detalhes dos bastidores. Uma das juradas fixas do programa também participará do encontro, mas o nome ainda não foi divulgado.

Após a exibição, haverá uma sessão de fotos com Edu e Fih. O meet & greet VIP, por sua vez, acontece separadamente, uma hora antes da abertura da plateia.

A classificação indicativa é de 18 anos. Menores de idade deverão estar acompanhados dos pais, conforme as informações divulgadas pela organização.

Ingressos e produtos exclusivos

Há quatro modalidades de ingresso para a WatchParty de Belo Horizonte. A opção Sessão dá acesso ao evento. Já o pacote Sessão + Leque Exclusivo inclui o ingresso e um leque temático.

O Kit Completo acrescenta camiseta da turnê, pin da Coroa do Corrida das Blogueiras e pôster autografado, além do leque exclusivo. A modalidade VIP inclui todos esses produtos e o meet & greet com os apresentadores antes da abertura da plateia.

Os itens incluídos nos pacotes deverão ser retirados no próprio teatro, no dia do evento. Também haverá venda de produtos para o público geral, sujeita à disponibilidade de estoque.

Os valores variam de R$ 75 a R$ 750, de acordo com a modalidade e o lugar escolhido. A venda é feita via Sympla.

Turnê passa por dez capitais

A primeira turnê do Corrida das Blogueiras foi anunciada na segunda-feira (20/10), durante uma transmissão ao vivo comandada por Edu Camargo e Fih Oliveira. Além de Belo Horizonte, o roteiro inclui São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza (CE), Belém (PA), Curitiba (PR), Brasília (DF), Recife (PE), Porto Alegre (RS) e Salvador (BA).

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A oitava temporada terá 11 episódios, disponibilizados semanalmente nos canais Diva Depressão e DiaTV, no YouTube, até a final ao vivo. A turnê amplia a experiência para além das telas e permite que os fãs acompanhem juntos os momentos decisivos da disputa pela Coroa de Cola Quente.