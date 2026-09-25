Anitta alfineta a Globo e critica nomes de grupos em final de reality
Cantora lembrou ideia inicial da emissora de não ter grupos mistos e detonou os nomes escolhidos pelos finalistas: 'Lúmina também foi triste'
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Anitta aproveitou a final do "Estrelas da Casa", nessa quinta-feira (24), para provocar a Globo. A cantora lembrou que a proposta inicial do programa era formar grupos separados por gênero e pediu aplausos para quem sugeriu as formações mistas.
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A mudança marcou a disputa pelo título, já que a final foi protagonizada por dois grupos mistos, um de pop e outro de pagode. Durante a temporada, Anitta atuou como conselheira, enquanto Junior e Belo foram mentores dos grupos.
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"Quero aproveitar que eu fiquei uma semana sem vir para dar uma alfinetada na Rede Globo. Lembra Rede Globo? Que a ideia inicial era ser só grupos de homens e mulheres? Aí alguém teve a ideia de fazer mistos. Palmas para esse alguém", disparou.
Anitta critica nomes dos grupos
Durante as apresentações, Anitta elogiou a evolução dos cantores, mas fez uma ressalva aos nomes escolhidos: "Simples Detalhe", do grupo de pagode, e "Lúmina", do grupo de pop.
Ela contou que enviou sugestões de nomes para as duas formações, mas não sabia se a lista havia chegado aos participantes. Segundo a cantora, ainda havia tempo para reconsiderar as escolhas.
"Esse nome ‘Simples Detalhe’, ele não é o melhor nome. A gente pode depois até conversar, e eu ajudo. (…) Mas o ‘simples’ já me deixa mais ‘borocoxô'", disse ela para o grupo de pagode.
Ao se dirigir aos integrantes do pop, a artista manteve o tom: "O nome também, vamos trabalhar no nome gente? ‘Lúmina’ também foi triste. Porque o nome é uma coisa difícil de escolher. Lumina, lámina, lemina, ficou uma coisa confusa pra mim".
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O público definiu o resultado no fim da noite. Com 56,47% dos votos, Vick Nunes, Hanaya, David Natel e Uel venceram a disputa contra Leonna, Paula Tavares, Bruno Gadiol e Yudchi, tornando-se os campeões da terceira temporada do "Estrelas da Casa".