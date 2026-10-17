Ticiane Pinheiro apresentará reality sobre filhos de famosos no Globoplay

Em dezembro de 2025, a Record informou por comunicado que o contrato da apresentadora chegaria ao fim sem renovação, e Ticiane se despediu da emissora no final do mesmo mês, com um vídeo que mostrou vários momentos dela na emissora. Depois, ela passou a ser agenciada pela ViU, braço de marketing de influência da TV Globo. Foto: Reprodução / Instagram