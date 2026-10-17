Celebridades e TV
Ticiane Pinheiro apresentará reality sobre filhos de famosos no Globoplay
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Ao anunciar o programa, Ticiane subiu ao palco acompanhada da mãe, Helô Pinheiro, e da filha, Rafaella Justus. A apresentadora brincou com a tradição de sua família, que tem três gerações de mulheres famosas: “A minha família representa uma longa linhagem de nepo babies. Por isso, vou apresentar”, brincou ela. Foto: Reprodução / Instagram
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Helô também entrou na brincadeira e disse que pretende acompanhar de perto a experiência dos participantes. “Vou ter que passar no programa sempre para saber como estão tratando minhas princesinhas”, declarou. Ticiane, por sua vez, disse estar curiosa para ver os filhos de famosos enfrentando dificuldades e realizando tarefas inesperadas, apesar de brincar que nunca foi mimada. Foto: Reprodução / Instagram
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O programa ganhou uma prévia durante o evento e mostrou uma situação que os participantes poderão enfrentar no novo reality. Rafaella foi desafiada a lavar a louça. A tarefa, no entanto, não terminou como ela esperava: “Lasquei minha unha. Mãe, vou quebrar tudo!”, reagiu, arrancando risadas da plateia. Foto: Reprodução Gshow
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Rafaella é filha da apresentadora e do empresário Roberto Justus, com quem Ticiane teve um relacionamento entre 2005 e 2013. Em dezembro de 2017, a apresentadora se casou com o jornalista César Tralli. Da união com Tralli nasceu Manuella, em 2019. Foto: Reprodução / Instagram
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Nascida no Rio de Janeiro, Ticiane Andréa Mendes Pinheiro é filha do engenheiro Fernando Pinheiro e da empresária Helô Pinheiro, musa inspiradora da canção “Garota de Ipanema”, composta por Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Começou na televisão ainda na infância, como apresentadora do programa “TV Criança”, da Band. Foto: Reprodução / Instagram
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Em 2005, Ticiane assinou contrato com a Record, emissora na qual permaneceu por 20 anos e onde atuou nas novelas “Prova de Amor”, exibida em 2005, e “Cidadão Brasileiro”, de 2006. Em 2008, integrou o elenco fixo do humorístico “Louca Família”, comandado por Tom Cavalcante, e mais tarde passou dez anos à frente do “Hoje em Dia”. Foto: Reprodução / Instagram
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Em dezembro de 2025, a Record informou por comunicado que o contrato da apresentadora chegaria ao fim sem renovação, e Ticiane se despediu da emissora no final do mesmo mês, com um vídeo que mostrou vários momentos dela na emissora. Depois, ela passou a ser agenciada pela ViU, braço de marketing de influência da TV Globo. Foto: Reprodução / Instagram
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