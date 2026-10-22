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LAVAGEM DE DINHEIRO

Alerta leva Polícia Federal a carro estacionado em estabelecimento comercial, e descoberta de R$ 815 mil abre investigação sobre possível ligação com o tráfico

Agentes encontraram a fortuna organizada em pilhas em estacionamento comercial de Porto Alegre (RS); investigação busca esclarecer a procedência de todo o montante

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Maria Reis*
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Maria Reis*
Repórter
22/10/2026 11:28 - atualizado em 22/10/2026 11:57

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Alerta leva Polícia Federal a carro estacionado em estabelecimento comercial, e descoberta de R$ 815 mil abre investigação sobre possível ligação com o tráfico
Notas de R$ 100 ilustram o dinheiro apreendido pela Polícia Federal em operação contra o tráfico de drogas crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Agentes da Polícia Federal apreenderam cerca de R$ 815 mil em espécie guardados no interior de um automóvel. O carro estava estacionado em um estabelecimento comercial situado na zona sul de Porto Alegre (RS).

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A ação policial ocorreu na terça-feira (20), motivada por informações obtidas pela área de inteligência da corporação. Nenhuma prisão foi realizada no local.

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A condução dos trabalhos coube à Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF no Rio Grande do Sul (DRE/RS). Conforme publicado pelo "Metrópoles", as cédulas estavam organizadas em pilhas com valores variados, incluindo notas de R$ 5 a R$ 200.

Origem e investigação

A corporação aponta a existência de indícios de que o montante tenha ligação com o tráfico de drogas. O procedimento investigativo pretende detalhar a procedência das quantias, esclarecer as circunstâncias e verificar a responsabilidade dos envolvidos.

A Polícia Federal ainda não divulgou a identidade do proprietário do veículo, os nomes dos responsáveis pelos valores encontrados e o nome do estabelecimento comercial onde ocorreu a apreensão.

Apreensão similar em rodovia federal

Um episódio com características semelhantes aconteceu no dia 25 de fevereiro deste ano, na rodovia BR-101, no município de Araquari, localizado no Norte de Santa Catarina.

Durante procedimento de fiscalização, equipes da Polícia Rodoviária Federal localizaram aproximadamente R$ 2 milhões no porta-malas de um automóvel. O valor estava dividido entre uma caixa e uma bolsa de viagem, composto majoritariamente por notas de R$ 20, R$ 50 e R$ 100.

O condutor do automóvel, de 43 anos, declarou aos policiais que buscou a quantia na cidade de São Paulo e faria a entrega em um posto de combustíveis situado em Itajaí. Segundo o relato, ele receberia o pagamento de R$ 2 mil pelo serviço de transporte.

O motorista foi detido sob suspeita de lavagem de dinheiro. A ocorrência seguiu para a unidade da Polícia Federal em Joinville para a apuração da origem dos recursos.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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