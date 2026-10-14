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Cultivo de ameixeira: o erro comum sobre raízes que coloca seu piso em risco

Estudos agronômicos revelam que a árvore não é ideal para locais compactos; veja como selecionar porta-enxertos adequados para evitar danos

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LB
Larissa Brandes Viçoso
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Larissa Brandes Viçoso
Repórter
14/10/2026 10:57

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A ameixeira se posicionou como uma das opções prediletas para quintais pequenos graças ao porte compacto e à vistosa florada de primavera. Contudo, pesquisas agronômicas contradizem a crença popular de que as raízes da planta nunca afetam calçadas e resistem a secas severas.

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Integrante do gênero Prunus, a espécie reúne cultivares com exigências distintas, demandando sol pleno e podas regulares para sustentar uma copa saudável. Especialistas indicam selecionar tipos de porte baixo ou enxertados sobre porta-enxertos adequados, evitando plantas que exigem terrenos amplos.

Riscos para calçadas e pisos

Apesar do tamanho manejável, especialistas ressaltam que "não existe garantia de que suas raízes nunca provoquem danos" no pavimento. O comportamento subterrâneo oscila conforme o perfil do solo, a umidade disponível, o diâmetro da copa e a distância mantida das construções.

A Universidade Estadual da Pensilvânia alertou que as raízes costumam ultrapassar a projeção da folhagem, interferindo em calçadas, pisos e lajotas. O ponto escolhido para o plantio precisa assegurar margem de desenvolvimento. Técnicos recomendam medir o tamanho adulto da variedade antes da instalação perto de muros ou tubulações.

Necessidade hídrica e clima

A tolerância à falta de água requer cautela. Espécimes estabelecidos suportam intervalos curtos sem abastecimento hídrico, mas não prosperam sob estiagens longas sem irrigação assistida. A escassez de água compromete a evolução dos frutos, gera queda precoce da produção e paralisa o desenvolvimento dos galhos.

Segundo a Universidade da Geórgia, a irrigação constante mostra eficácia durante períodos secos e ao longo da maturação das frutas, exigindo solos com boa drenagem contra o encharcamento. Árvores jovens necessitam de assistência intensiva enquanto estruturam raízes aptas a captar água em áreas periféricas.

O cultivo demanda ainda observações adicionais relativas ao ambiente e aos nutrientes:

  • muitas variedades precisam acumular horas de frio durante a dormência para florescer;

  • a polinização exige, com frequência, uma segunda planta compatível por perto;

  • o excesso de adubo estimula apenas ramos e folhas, sem gerar ganho de produtividade;

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  • espaços muito estreitos recebem bem o plantio realizado em recipientes amplos.

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