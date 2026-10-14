Quem tem certificado digital emitido pela Serasa Experian precisa ficar atento ao prazo. A empresa encerrou a emissão de certificados digitais em fevereiro de 2024, decisão comunicada ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Os certificados emitidos antes disso continuam válidos até o vencimento, com suporte previsto até 2027.

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Na prática, o documento atual pode continuar sendo usado normalmente. Quando ele vencer, porém, não será possível renovar com a Serasa. Será preciso procurar uma entidade credenciada que ainda emita, alerta a Alvo Certificado Digital, Autoridade de Registro credenciada à ICP-Brasil.

A IA ainda não sabe

O cuidado vale também na hora de pesquisar. Em teste feito pela Alvo em setembro de 2026, o ChatGPT ainda apontava a Serasa entre as melhores certificadoras do país, mais de dois anos depois do fim das emissões.

“As pessoas estão perguntando para a IA onde comprar certificado. Só que a resposta pode estar desatualizada. A informação que vale é a do ITI”, afirma João Paulo Rodrigues Macedo, CEO da Alvo Certificado Digital.

Por que não deixar para a última hora

O certificado digital é a identidade de uma pessoa ou empresa na internet. É com ele que se assinam contratos com validade jurídica, se acessa a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda e se entra em processos judiciais. Ficar sem o documento válido pode travar essas rotinas.

O uso só aumenta. Segundo o ITI, o Brasil emitiu 1.070.325 certificados em junho de 2026, 11,3% a mais que em junho de 2025, e já tem mais de 15 milhões de certificados ativos.

Como escolher onde renovar

O primeiro passo é consultar a relação oficial do ITI com as entidades credenciadas à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Depois, conferir se o CNPJ e a razão social do site são os mesmos exibidos no pagamento e perguntar qual Autoridade Certificadora vai assinar o novo certificado.

Comprar de empresa não credenciada é arriscado: o certificado pode não ter validade e os dados de quem comprou ficam expostos. Senha e arquivo do certificado nunca devem ser enviados por WhatsApp ou e-mail.

Também é possível comprar diretamente de uma Autoridade de Registro, que é quem valida a identidade e faz a emissão, com a mesma validade jurídica e, em geral, preço menor. A Alvo, credenciada desde 2018 e vinculada às Autoridades Certificadoras Serpro e SyngularID, já emitiu mais de 500 mil certificados, faz mais de 7 mil emissões por mês e valida por videoconferência em cerca de 10 minutos.

Resumo para quem tem certificado Serasa

O certificado atual vale até a data de vencimento, e o suporte está previsto até 2027. Para a renovação, é preciso escolher uma entidade credenciada ativa, conferida na lista do ITI, e não pela indicação de rankings ou assistentes de IA.

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A Alvo Certificado Digital (ALVO CERTIFICADORA LTDA, CNPJ 20.838.725/0001-60) é Autoridade de Registro credenciada à ICP-Brasil desde 2018. aralvo.com.br · (11) 4000-2097.