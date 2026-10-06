Vitafor® entra no circuito HYROX como suplementação oficial

A Vitafor® amplia sua atuação no mercado esportivo com uma nova parceria estratégica: a partir de outubro, a marca passa a ser a suplementação oficial do circuito nacional do HYROX, competição que combina corrida e exercícios funcionais em um mesmo desafio. A marca acompanhará as etapas realizadas no Brasil, fortalecendo sua presença junto a uma comunidade que reúne desde atletas de alta performance até pessoas que incorporaram o treinamento esportivo à rotina.

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A parceria faz parte da estratégia da Vitafor® de fortalecer a conexão com o universo de performance e criar experiências para consumidores que buscam saúde, bem-estar e desempenho. A atuação insere a marca na jornada dos participantes — da preparação e dos treinos até a competição e a recuperação. "O HYROX representa uma oportunidade para a Vitafor ampliar sua presença no esporte e se conectar ainda mais com um público que consome suplemento nutricional. A modalidade conversa diretamente com o nosso portfólio e com o momento da marca, que vem expandindo sua atuação em diferentes frentes esportivas e criando novas formas de estar próxima do consumidor", afirma Débora Dutra, diretora de marketing da Vitafor® Group.

Dentro da parceria, o portfólio de nutrição esportiva da marca terá presença nas etapas. Entre os suplementos em destaque, estão: WHEY FORT® 3W, que combina diferentes fontes de whey protein, e a Beta-Alanina — voltada à preparação para exercícios de alta intensidade. A estratégia inclui, ainda, vitaminas e minerais, além da CoQ-10, probióticos, prebióticos e outros suplementos do portfólio.

De acordo com Lucila Santinon, nutricionista da Vitafor® Group, especialista em suplementação alimentar, a escolha dos produtos acompanha a proposta do HYROX, que alterna corrida com estações funcionais e exige diferentes capacidades físicas ao longo da prova.

A parceria também acompanha o crescimento internacional do HYROX, que vem expandindo sua comunidade de participantes. No Brasil, São Paulo recebe uma nova etapa nos dias 17 e 18 de outubro, no Distrito Anhembi, enquanto o Rio de Janeiro terá sua segunda edição nos dias 21 e 22 de novembro. "Nossa estratégia como HYROX vai além da exposição da marca durante as provas. Queremos construir uma presença que faça sentido para quem pratica o esporte, com experiências e pontos de contato que aproximem o consumidor da Vitafor e da nossa proposta de oferecer soluções para diferentes momentos da jornada esportiva. É uma parceria que nos permite estar presentes antes, durante e depois da competição", completa Débora.

O anúncio oficial da parceria será reforçado por um filme de lançamento. A produção apresenta a nova parceria e traduz, em imagens, a conexão entre a marca, a suplementação nutricional e o universo da modalidade.

Sobre Vitafor® Group

A Vitafor® Group é uma empresa 100% brasileira, atuando há mais de 20 anos no mercado, e é considerada uma das principais marcas em suplementos nutricionais do país. Possui um portfólio de suplementos nutricionais que ultrapassa 270 itens para todas as fases e necessidades da vida, com o objetivo de promover bem-estar e saúde.

A empresa também mantém um portal científico, o Vitafor Science, para apoiar o profissional de saúde com informações atualizadas e confiáveis sobre os principais avanços nutricionais.

Com sede em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, a companhia possui um parque fabril com mais de 18 mil metros quadrados de área e laboratório de análises próprio, o VLabor.

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Recentemente, a marca expandiu sua atuação para a Europa com o lançamento da Vitafor Europe, instalando-se em Portugal com e-commerce para atender ao consumo internacional, além do lançamento da Fitzei, marca de snacks saudáveis do grupo.