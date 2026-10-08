Jovem morre após receber descarga elétrica em Janaúba

Um ajudante de obra, de 21 anos, morreu eletrocutado após receber, acidentalmente, uma descarga elétrica no Bairro Esplanada, em Janaúba, no Norte de Minas, no final da tarde dessa quarta-feira (7/10). O acidente aconteceu numa obra de construção civil.

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A vítima chegou a ser atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu). A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM).

Conforme o relato da PM, o pedreiro e responsável pela obra contou que, por volta das 17h30, quando já jornada de trabalho já vaia sido encerrada, ouviu um grito vindo do segundo pavimento do imóvel em construção.

Ele subiu rapidamente e percebeu que o trabalhador sofreu uma descarga elétrica ao encostar um “sarrafo” na rede elétrica alta tensão da via pública – “sarrafo” é uma ferramenta usada pelos pedreiros no reboco de paredes.

O homem contou para os militares que prestou os primeiros socorros à vitima de descarga elétrica, procedendo massagens cardíacas durante aproximadamente 15 minutos até a chegada da equipe do Samu.

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Ao chegarem à construção, os socorristas fizeram manobras, tentando a reanimação da vítima. Porém, o ajudante de obra morreu no local.