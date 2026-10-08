Morre o professor e desembargador aposentado Antônio Álvares da Silva

O professor e desembargador aposentado Antônio Álvares da Silva morreu nesta quinta-feira (8/10). O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) decretaram luto de três dias.

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O velório será nesta quinta (8/10), na Funeral House (Avenida Afonso Pena, 2.158 – Funcionários). O sepultamento será nesta sexta (9/10). Mais informações serão divulgadas em breve.

Antônio foi professor titular de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG, nos cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, foi desembargador Federal do TRT-MG, onde se aposentou em 2011. Durante sua trajetória, o autor de 45 livros sobre direito do trabalho e ciência jurídica em geral, também foi colunista do jornal Estado de Minas.

O desembargador aposentado foi homenageado durante a Seção de Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho (TST), na manhã desta quinta, em Brasília. Nela, o ministro do TST Fabrício Gonçalves e o presidente do TST, ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, reconheceram a trajetória do magistrado.

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* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro