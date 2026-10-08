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HOMENAGEM

Morre o professor e desembargador aposentado Antônio Álvares da Silva

Formado em direito, magistrado também foi colunista do Estado de Minas; TRT e UFMG declararam luto

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Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
08/10/2026 13:41

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Após a notícia, o desembargador aposentado foi homenageado durante sessão do TST
Desembargador aposentado Antônio Álvares da Silva foi homenageado durante sessão do TST, em Brasília, na manhã desta quinta-feira (8/10) crédito: Cristina Horta/Estado de Minas

O professor e desembargador aposentado Antônio Álvares da Silva morreu nesta quinta-feira (8/10). O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) decretaram luto de três dias. 

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O velório será nesta quinta (8/10), na Funeral House (Avenida Afonso Pena, 2.158 – Funcionários). O sepultamento será nesta sexta (9/10). Mais informações serão divulgadas em breve. 

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Antônio foi professor titular de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG, nos cursos de graduação e pós-graduação. Além disso, foi desembargador Federal do TRT-MG, onde se aposentou em 2011. Durante sua trajetória, o autor de 45 livros sobre direito do trabalho e ciência jurídica em geral, também foi colunista do jornal Estado de Minas

O desembargador aposentado foi homenageado durante a Seção de Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho (TST), na manhã desta quinta, em Brasília. Nela, o ministro do TST Fabrício Gonçalves e o presidente do TST, ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, reconheceram a trajetória do magistrado.

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* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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