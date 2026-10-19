Sicflux submete a própria sede à verificação de qualidade do ar e recebe selo

A fabricante catarinense de sistemas de ventilação, exaustão e filtragem de ar Sicflux recebeu o Selo de Qualidade do Ar Interno 2026 para o ambiente da sua sede, em Araquari (SC). A certificação faz parte de um programa da ABRAVA (Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento) com a Brasindoor (Sociedade Brasileira de Meio Ambiente e Controle de Qualidade do Ar de Interiores), e a verificação do ambiente foi feita pela NSF, organização internacional independente de certificação em saúde pública. O selo foi entregue por Paulo Macedo, presidente executivo da ABRAVA, no estande da empresa na Febrava Rio, feira do setor de climatização e refrigeração realizada de 6 a 8 de outubro no Riocentro, no Rio de Janeiro.

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O selo atesta que o ar de um ambiente específico atende aos requisitos técnicos do programa, e pode ser solicitado por escritórios, hospitais, escolas, hotéis, shoppings, academias e indústrias. A avaliação considera fatores que costumam passar despercebidos em espaços fechados, como a renovação do ar e a presença de fungos, bactérias e partículas.

No caso da Sicflux, todos os ambientes de escritório e áreas administrativas da sede fabril foram avaliados e certificados, incluindo salas de reunião e demais espaços climatizados onde os colaboradores desempenham suas atividades diariamente.

Para uma empresa que fabrica equipamentos de renovação e filtragem do ar, essa conquista tem um significado ainda mais especial: demonstra, na prática, nosso compromisso com a qualidade do ar interno e com a promoção de ambientes mais saudáveis, seguros e adequados ao bem-estar dos colaboradores.

"Passamos boa parte do tempo explicando para clientes que o ar de dentro de um prédio pode estar pior do que o da rua, e que ninguém percebe isso sem medir. Faz total sentido aplicar a mesma regra ao nosso ambiente e deixar que alguém de fora fizesse a verificação", afirma Marcelo Munhoz, diretor comercial da Sicflux.

A qualidade do ar interno ganhou espaço na agenda de empresas e gestores de edifícios depois da pandemia, quando a ventilação passou a ser tratada como parte do controle de infecções em ambientes coletivos. Segundo a ABRAVA, os parâmetros de referência para ambientes não residenciais no Brasil passaram a seguir a norma técnica ABNT NBR 17037, que substituiu os padrões antes estabelecidos pela Anvisa. A associação também passou a apresentar o selo como instrumento ligado a metas de ESG, por envolver a saúde de quem ocupa os espaços.

A Sicflux tem histórico no tema dentro da própria associação: o diretor de Gestão de Operações da empresa, Rafael Munhoz, preside atualmente o Qualindoor, departamento da ABRAVA dedicado à qualidade do ar interno, posto já ocupado por Marcelo Munhoz. A verificação que embasa o selo, no entanto, é feita pela NSF, terceira parte independente.

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Na mesma feira, a empresa apresentou sensores que monitoram em tempo real a concentração de gases como dióxido de carbono (CO?) e monóxido de carbono (CO) e acionam automaticamente os sistemas de ventilação e exaustão, reduzindo a dependência de ajustes manuais.