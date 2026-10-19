“Teu apoio vem do presidente”: o que advogado disse a Vorcaro

O advogado Walfrido Warde disse a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que o apoio político do banqueiro vinha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em áudio enviado em 30 de março de 2025, Warde afirmou que a Globo tentava afastar o empresário do apoio do presidente e de integrantes do PT. As mensagens foram encontradas no celular de Vorcaro durante investigações da Polícia Federal (PF).

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“A Globo tá querendo quebrar o teu apoio interno dentro do PT. É isso que eles querem. Eles querem tirar o apoio do presidente. Já entenderam que o teu apoio vem do presidente, então eles querem tirar o teu apoio”, disse o advogado na gravação, que tem 27 segundos. Os diálogos tratavam da compra da instituição financeira pelo BRB (Banco de Brasília).

Antes de encaminhar o áudio, Warde enviou a Vorcaro uma notícia da coluna de Lauro Jardim, publicada no jornal O Globo. O texto informava que o ex-ministro Guido Mantega prestava consultoria ao Master. Na conversa, o advogado também mencionou que Mantega havia articulado um encontro entre Lula e Vorcaro, realizado em 4 de dezembro de 2024, no Palácio do Planalto.

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Mensagens registram contatos com Lula desde 2023

Entre abril de 2023 e julho de 2025, Warde enviou a Vorcaro pelo menos 20 mensagens que mencionavam Lula. Os diálogos registram tentativas de aproximação com o Palácio do Planalto em meio às articulações para encontrar uma solução para a situação financeira do Banco Master.

Nas conversas, o advogado relatou contatos com o presidente e integrantes de sua equipe, especialmente Marco Aurélio Santana, conhecido como Marcola, chefe de gabinete de Lula.

Em abril de 2023, Warde afirmou que conseguiria uma audiência para Vorcaro com o presidente. No mês seguinte, disse que havia saído de uma reunião com Lula e que o chefe do Executivo havia perguntado sobre um e-mail enviado pelo banqueiro.

Em agosto daquele ano, o advogado informou que viajaria a Brasília e pediu o avião de Vorcaro para a viagem. Disse que pretendia conversar com Lula. No mês seguinte, afirmou ter passado um longo período com o presidente e antecipou ao banqueiro que a conversa seria importante para ele.

As mensagens também registram articulações para um encontro entre Lula e Vorcaro. Em novembro de 2024, Warde perguntou quando o banqueiro poderia se reunir com o presidente e, posteriormente, confirmou que a reunião estava marcada para uma quarta-feira, às 11h. O encontro ocorreu em 4 de dezembro de 2024, no Palácio do Planalto.

Após a reunião, o advogado disse que daria um retorno a Vorcaro sobre a conversa. Meses depois, as mensagens passaram a tratar da possibilidade de um novo encontro.

Em março de 2025, Warde encaminhou ao banqueiro uma mensagem segundo a qual Lula estaria disposto a recebê-lo novamente, com a participação do senador Jaques Wagner (PT-BA). O advogado também informou que o presidente entraria em contato para acertar a data. O Palácio do Planalto afirma, porém, que essa segunda reunião não aconteceu.

Vorcaro pediu que recado fosse levado a Lula

Com o agravamento das dificuldades para viabilizar uma solução para o Banco Master, as conversas também passaram a registrar manifestações de insatisfação do banqueiro.

Em 17 de julho de 2025, Vorcaro pediu que Warde transmitisse um recado ao presidente: “Avise o presidente amanhã e vamos para a guerra”.

Em um grupo de WhatsApp chamado “Amigos”, Marcola afirmou ter repassado a mensagem a Lula. Nas mesmas conversas, Warde escreveu que eles iriam “quebrar tudo” e pediu que o recado fosse levado ao chefe do Executivo. Uma mensagem atribuída a uma pessoa próxima ao presidente dizia que Lula havia conversado com Guido Mantega.

Em agosto de 2025, Paulo Henrique Costa, então presidente do Banco de Brasília (BRB), perguntou a Vorcaro se Lula apoiava a operação de compra do Banco Master. O banqueiro sugeriu que o assunto fosse tratado por meio de “Edinho”, em referência possivelmente a Edinho Silva, presidente nacional do PT.

“Melhor via ele e não expor o presidente”, escreveu Vorcaro.

Negociação com o BRB

As conversas entre Warde e Vorcaro também abordavam a tentativa de viabilizar a compra do Banco Master pelo BRB. Em 28 de março de 2025, o Conselho de Administração do banco público aprovou por unanimidade a operação.

O negócio dependia de autorização do Banco Central, então comandado por Gabriel Galípolo, indicado por Lula. A compra, no entanto, não foi concluída, e o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master em novembro de 2025.

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O material extraído do celular de Vorcaro registra tentativas de articulação política em torno do negócio e os contatos relatados pelo advogado com o presidente e integrantes do governo. As mensagens, por si só, não comprovam que Lula tenha assumido compromisso para favorecer a operação.