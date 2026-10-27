O que fazer quando ajudar causa repulsa? Reflexão atribuída a Madre Teresa de Calcutá traz uma resposta que desafia a forma de enxergar a fé e a dedicação

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Antes de se tornar um símbolo mundial de altruísmo e receber o Prêmio Nobel da Paz em 1979, Madre Teresa de Calcutá viveu décadas no anonimato. Nascida em 26 de agosto de 1910 na cidade de Skopje, na atual Macedônia do Norte, a jovem Anjezë Gonxhe Bojaxhiu começou a moldar sua caminhada muito distante dos holofotes internacionais.

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A perda repentina do pai quando ela tinha cerca de oito anos forçou sua mãe, Drane, a sustentar o lar sob severas restrições materiais. Foi nessa rotina de superação que a menina aprendeu a colocar a crença religiosa em prática. Aos 12 anos, relatos sobre missões em terras distantes despertaram nela a vontade de dedicar sua vida aos outros.

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Aos 18 anos, em setembro de 1928, ela se despediu da família e rumou para Dublin, na Irlanda. Naquele país, ingressou no Instituto da Bem-Aventurada Virgem Maria (conhecido como Irmãs de Loreto) e adotou o nome de Irmã Maria Teresa. Poucos meses depois, em janeiro de 1929, desembarcou na Índia, território que definiria seu destino para sempre.

Da sala de aula ao choque com a pobreza

Por quase duas décadas, Teresa manteve uma rotina estável como professora de história e geografia em Calcutá. Ela atuava na St. Mary's High School, um colégio voltado para alunas de classe média, onde chegou a ocupar o cargo de diretora em 1944.

Do lado de fora dos muros da escola, contudo, a realidade era alarmante. O colégio ficava ao lado da comunidade de Motijhil, onde pessoas doentes, crianças famintas e idosos sem assistência lutavam pela sobrevivência em condições desumanas. O contraste diário gerou um incômodo profundo na religiosa.

A virada de rumo nos trilhos indianos

A transformação definitiva aconteceu em 10 de setembro de 1946. Durante uma viagem de trem rumo a Darjeeling, onde realizaria um retiro espiritual, Teresa sentiu o que descreveu como um "chamado dentro do chamado": o dever de abandonar a segurança do convento para socorrer quem não tinha amparo algum.

A autorização formal do Vaticano demorou quase dois anos para se concretizar. Em agosto de 1948, o papa Pio XII concedeu a permissão para a freira atuar fora dos muros da congregação original. Aos 38 anos, Teresa substituiu o hábito religioso tradicional por um simples sari branco com listras azuis, vestimenta comum entre as mulheres mais humildes da Índia.

Após concluir um treinamento básico de enfermagem com as Irmãs Missionárias Médicas em Patna, ela retornou a Calcutá sem posses ou garantias financeiras. Passou a caminhar pelas ruas para socorrer doentes abandonados, alimentar crianças e acolher pacientes em estado terminal. Sobre a rotina exaustiva de cuidados, declarou: "Quanto mais repugnante a tarefa, maior deve ser a nossa fé e mais alegre a nossa dedicação."

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A iniciativa deu origem, em outubro de 1950, à congregação das Missionárias da Caridade. A organização estabeleceu o compromisso de atendimento gratuito e irrestrito aos mais vulneráveis, consolidando a missão que levaria a religiosa a ser canonizada pelo papa Francisco em setembro de 2016.