Celebridades e TV
Letícia Spiller estreia como dubladora em nova animação da Disney
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Segundo a sinopse oficial, o filme acompanha Billie, uma adolescente impulsiva e incomum que descobre ter habilidades mágicas. A novidade leva a jovem e sua mãe a uma aventura repleta de ação e magia para além dos subúrbios, até Hexe, um vasto reino de bruxas. Durante a jornada, Billie desvenda mistérios de sua família que podem mudar para sempre o mundo mágico. Foto: Divulgação
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Dirigida por Jason Hand, a animação estreia nos cinemas brasileiros em 26 de novembro. Na versão nacional, Letícia Spiller dará voz à Rainha Celeste, poderosa soberana das bruxas e principal antagonista da trama, interpretada por Jodie Foster na versão original em inglês. Foto: Divulgação
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Nascida em 19 de junho de 1973, no Rio de Janeiro, Letícia Pena Spiller teve seu primeiro contato com o teatro aos 12 anos, quando estudava no Colégio Sagrado Coração de Maria. Mais tarde, frequentou o curso de O Tablado e participou de grupos teatrais cariocas. Foto: Reprodução / Instagram
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A atriz estreou na televisão em 1989, como integrante do grupo de paquitas do “Xou da Xuxa”, programa da TV Globo. Depois, ingressou na oficina de atores da emissora e participou de quadros do humorístico “Os Trapalhões”. Sua estreia em novelas aconteceu em 1992, com a personagem Debbie, em “Despedida de Solteiro” Foto: Reprodução Youtube
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Seu primeiro papel como protagonista foi Babalu, na novela “Quatro por Quatro”, escrita por Carlos Lombardi e exibida entre 1994 e 1995. Pela atuação, Letícia Spiller recebeu o Prêmio Contigo! de Melhor Atriz. Em 1999, voltou à televisão como a vilã Maria Regina, na novela “Suave Veneno”. Foto: Reprodução / Instagram
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Ao longo da carreira, a atriz participou de diversas novelas, como “Duas Caras”, “Viver a Vida”, “I Love Paraisópolis”, “O Sétimo Guardião”, “Malhação”, “Boogie Oogie” e “Joia Rara”. Após “O Sétimo Guardião”, ficou sete anos afastada do gênero e retornou à teledramaturgia em 2026, no papel de Janete em “Coração Acelerado”, trama das 19h da Globo. Foto: Divulgação / TV Globo / Manoella Mello
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Durante o período longe das novelas, Letícia Spiller atuou em filmes e produções para plataformas de streaming, como “História Delas” e “Inexplicável”. A atriz é mãe de Pedro Novaes, também ator, fruto de seu relacionamento com Marcello Novaes, e de Stella, filha do diretor Lucas Loureiro. Foto: Reprodução / Instagram
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