Letícia Spiller estreia como dubladora em nova animação da Disney

Segundo a sinopse oficial, o filme acompanha Billie, uma adolescente impulsiva e incomum que descobre ter habilidades mágicas. A novidade leva a jovem e sua mãe a uma aventura repleta de ação e magia para além dos subúrbios, até Hexe, um vasto reino de bruxas. Durante a jornada, Billie desvenda mistérios de sua família que podem mudar para sempre o mundo mágico. Foto: Divulgação