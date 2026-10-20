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Celebridades e TV

Letícia Spiller estreia como dubladora em nova animação da Disney

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Redação Flipar
  • Segundo a sinopse oficial, o filme acompanha Billie, uma adolescente impulsiva e incomum que descobre ter habilidades mágicas. A novidade leva a jovem e sua mãe a uma aventura repleta de ação e magia para além dos subúrbios, até Hexe, um vasto reino de bruxas. Durante a jornada, Billie desvenda mistérios de sua família que podem mudar para sempre o mundo mágico.
    Segundo a sinopse oficial, o filme acompanha Billie, uma adolescente impulsiva e incomum que descobre ter habilidades mágicas. A novidade leva a jovem e sua mãe a uma aventura repleta de ação e magia para além dos subúrbios, até Hexe, um vasto reino de bruxas. Durante a jornada, Billie desvenda mistérios de sua família que podem mudar para sempre o mundo mágico. Foto: Divulgação
  • Dirigida por Jason Hand, a animação estreia nos cinemas brasileiros em 26 de novembro. Na versão nacional, Letícia Spiller dará voz à Rainha Celeste, poderosa soberana das bruxas e principal antagonista da trama, interpretada por Jodie Foster na versão original em inglês.
    Dirigida por Jason Hand, a animação estreia nos cinemas brasileiros em 26 de novembro. Na versão nacional, Letícia Spiller dará voz à Rainha Celeste, poderosa soberana das bruxas e principal antagonista da trama, interpretada por Jodie Foster na versão original em inglês. Foto: Divulgação
  • Nascida em 19 de junho de 1973, no Rio de Janeiro, Letícia Pena Spiller teve seu primeiro contato com o teatro aos 12 anos, quando estudava no Colégio Sagrado Coração de Maria. Mais tarde, frequentou o curso de O Tablado e participou de grupos teatrais cariocas.
    Nascida em 19 de junho de 1973, no Rio de Janeiro, Letícia Pena Spiller teve seu primeiro contato com o teatro aos 12 anos, quando estudava no Colégio Sagrado Coração de Maria. Mais tarde, frequentou o curso de O Tablado e participou de grupos teatrais cariocas. Foto: Reprodução / Instagram
  • A atriz estreou na televisão em 1989, como integrante do grupo de paquitas do “Xou da Xuxa”, programa da TV Globo. Depois, ingressou na oficina de atores da emissora e participou de quadros do humorístico “Os Trapalhões”. Sua estreia em novelas aconteceu em 1992, com a personagem Debbie, em “Despedida de Solteiro”
    A atriz estreou na televisão em 1989, como integrante do grupo de paquitas do “Xou da Xuxa”, programa da TV Globo. Depois, ingressou na oficina de atores da emissora e participou de quadros do humorístico “Os Trapalhões”. Sua estreia em novelas aconteceu em 1992, com a personagem Debbie, em “Despedida de Solteiro” Foto: Reprodução Youtube
  • Seu primeiro papel como protagonista foi Babalu, na novela “Quatro por Quatro”, escrita por Carlos Lombardi e exibida entre 1994 e 1995. Pela atuação, Letícia Spiller recebeu o Prêmio Contigo! de Melhor Atriz. Em 1999, voltou à televisão como a vilã Maria Regina, na novela “Suave Veneno”.
    Seu primeiro papel como protagonista foi Babalu, na novela “Quatro por Quatro”, escrita por Carlos Lombardi e exibida entre 1994 e 1995. Pela atuação, Letícia Spiller recebeu o Prêmio Contigo! de Melhor Atriz. Em 1999, voltou à televisão como a vilã Maria Regina, na novela “Suave Veneno”. Foto: Reprodução / Instagram
  • Ao longo da carreira, a atriz participou de diversas novelas, como “Duas Caras”, “Viver a Vida”, “I Love Paraisópolis”, “O Sétimo Guardião”, “Malhação”, “Boogie Oogie” e “Joia Rara”. Após “O Sétimo Guardião”, ficou sete anos afastada do gênero e retornou à teledramaturgia em 2026, no papel de Janete em “Coração Acelerado”, trama das 19h da Globo.
    Ao longo da carreira, a atriz participou de diversas novelas, como “Duas Caras”, “Viver a Vida”, “I Love Paraisópolis”, “O Sétimo Guardião”, “Malhação”, “Boogie Oogie” e “Joia Rara”. Após “O Sétimo Guardião”, ficou sete anos afastada do gênero e retornou à teledramaturgia em 2026, no papel de Janete em “Coração Acelerado”, trama das 19h da Globo. Foto: Divulgação / TV Globo / Manoella Mello
  • Durante o período longe das novelas, Letícia Spiller atuou em filmes e produções para plataformas de streaming, como “História Delas” e “Inexplicável”. A atriz é mãe de Pedro Novaes, também ator, fruto de seu relacionamento com Marcello Novaes, e de Stella, filha do diretor Lucas Loureiro.
    Durante o período longe das novelas, Letícia Spiller atuou em filmes e produções para plataformas de streaming, como “História Delas” e “Inexplicável”. A atriz é mãe de Pedro Novaes, também ator, fruto de seu relacionamento com Marcello Novaes, e de Stella, filha do diretor Lucas Loureiro. Foto: Reprodução / Instagram
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