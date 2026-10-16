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Estilo de Vida

Das unhas de gel às de porcelana: conheça as técnicas, tendências e procedimentos que transformam o visual das mãos

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Redação Flipar
  • Entre os serviços mais populares nos salões, estão as técnicas de alongamento e decoração, que transformaram o cuidado com as mãos em um verdadeiro mercado de inovação e estilo.
    Entre os serviços mais populares nos salões, estão as técnicas de alongamento e decoração, que transformaram o cuidado com as mãos em um verdadeiro mercado de inovação e estilo. Foto: Reprodução de instagram
  • O alongamento em gel continua entre os preferidos, justamente pela resistência e pelo aspecto que proporciona. Ele cria uma superfície lisa, facilita a aplicação de esmaltes e garante acabamento uniforme.
    O alongamento em gel continua entre os preferidos, justamente pela resistência e pelo aspecto que proporciona. Ele cria uma superfície lisa, facilita a aplicação de esmaltes e garante acabamento uniforme. Foto: Reprodução do Youtube Canal Grazielle Matos
  • Já o alongamento em fibra de vidro conquistou espaço por sua leveza e flexibilidade, sendo considerado mais delicado e menos propenso a quebras.
    Já o alongamento em fibra de vidro conquistou espaço por sua leveza e flexibilidade, sendo considerado mais delicado e menos propenso a quebras. Foto: Reprodução do Youtube Canal Nath Machado Nails
  • Outra técnica bastante difundida é a unha acrílica, que utiliza pó acrílico e líquido monômero para formar uma base sólida e duradoura.
    Outra técnica bastante difundida é a unha acrílica, que utiliza pó acrílico e líquido monômero para formar uma base sólida e duradoura. Foto: Reprodução do Youtube Canal Simone Dutra nails
  • Nos últimos anos, as unhas de porcelana voltaram ao mercado, oferecendo alta durabilidade e acabamento sofisticado, enquanto as chamadas tips - extensões plásticas aplicadas sobre a unha natural - permanecem como uma opção para quem deseja comprimento imediato.
    Nos últimos anos, as unhas de porcelana voltaram ao mercado, oferecendo alta durabilidade e acabamento sofisticado, enquanto as chamadas tips - extensões plásticas aplicadas sobre a unha natural - permanecem como uma opção para quem deseja comprimento imediato. Foto: Reprodução do Youtube Canal Simone Dutra nails
  • Além dos alongamentos, os procedimentos de nail art se tornaram febre, com desenhos artísticos, aplicações em 3D, pedrarias e esmaltação em gel, que garante cor intensa por semanas.
    Além dos alongamentos, os procedimentos de nail art se tornaram febre, com desenhos artísticos, aplicações em 3D, pedrarias e esmaltação em gel, que garante cor intensa por semanas. Foto: - Divulgação
  • Os tratamentos voltados ao cuidado da saúde das unhas também vêm ganhando força. A blindagem é um dos mais requisitados, pois cria uma camada protetora de gel ou acrílico que reforça a unha natural, evitando descamação e quebras.
    Os tratamentos voltados ao cuidado da saúde das unhas também vêm ganhando força. A blindagem é um dos mais requisitados, pois cria uma camada protetora de gel ou acrílico que reforça a unha natural, evitando descamação e quebras. Foto: Reprodução do Instagram @camila_cnails
  • Já a esmaltação em gel, mesmo sem alongamento, conquistou adeptas por oferecer brilho duradouro e resistência muito superior ao esmalte tradicional.
    Já a esmaltação em gel, mesmo sem alongamento, conquistou adeptas por oferecer brilho duradouro e resistência muito superior ao esmalte tradicional. Foto: Reprodução do @weheartit
  • Com uma clientela cada vez mais exigente, os salões brasileiros têm investido tanto em tecnologias quanto em capacitação profissional. As novidades incluem produtos hipoalergênicos, técnicas menos invasivas e atenção crescente à biossegurança.
    Com uma clientela cada vez mais exigente, os salões brasileiros têm investido tanto em tecnologias quanto em capacitação profissional. As novidades incluem produtos hipoalergênicos, técnicas menos invasivas e atenção crescente à biossegurança. Foto: Divulgação
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