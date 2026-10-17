Grass promete tarifa zero, tirar comando da saúde do Iges e faz mea culpa por Agnelo

Candidato do PT ao Palácio do Buriti, Leandro Grass afirmou nesta sexta-feira, 16, ser absolutamente possível virar a disputa contra Celina Leão (PP), que liderou o primeiro turno em 17 das 19 zonas eleitorais do Distrito Federal. O petista também prometeu implementar a tarifa zero nos ônibus ao fim de quatro anos, retirar do Iges-DF o comando da Saúde e não aumentar os impostos. As declarações foram dadas em sabatina da TV Globo.

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Grass abriu a entrevista abordando as chances de virada no segundo turno. Pesquisa Igape/Record divulgada na quinta-feira, 15, mostra Celina, candidata à reeleição, com 61% dos votos válidos, contra 39% do petista, que só venceu na Asa Norte e na Asa Sul. Na rodada anterior, de 9 de outubro, a atual governadora tinha 60,7%, e ele, 39,3%. Grass disse que a campanha não é mais uma campanha do PT ou da esquerda, é uma campanha do povo que quer mudança.

Sobre o transporte, foi questionado sobre o repasse de cerca de R$ 2 bilhões do GDF às empresas de ônibus e sobre a tarifa técnica, criada em 2011 e 2012 no governo Agnelo. Na ocasião, afirmou que teria feito outro modelo e defendeu “revisar os contratos” das empresas de transporte público. “Eu defendo outro modelo que é por quilômetro rodado, disse. Segundo Grass, não haverá aumento de passagem em sua eventual gestão. “Nós vamos implementar a tarifa zero. E digo mais, não haverá também aumento de impostos no meu governo.

Na saúde, o postulante ao Buriti afirmou que não acabará com o Iges-DF de imediato, para não demitir 13 mil trabalhadores. Vou manter os empregados do Iges, mas eu vou tirar do instituto o comando da saúde, que nunca deveria ter ido para lá. Na educação, criticou o último lugar do DF entre os 27 estados no Ideb do ensino médio e prometeu “abrir a mesa permanente de negociação e colocar o salário do professor aqui do DF como o melhor do Brasil.

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Diante do rombo estimado entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões nas contas do GDF, disse que trocará comissionados por concursados. Eu tenho responsabilidade fiscal, eu tenho compromisso com o dinheiro público e eu tenho planejamento. Grass também reconheceu falta de planejamento no governo Agnelo Queiroz (PT), como os reajustes concedidos na gestão petista e não pagos. Grass terminou o primeiro turno com 34,47% dos votos válidos, contra 49,93% de Celina, que ficou a 0,07 ponto percentual de vencer na primeira votação. O segundo turno será no dia 25 de outubro.