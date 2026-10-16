Carnaval, Maratona e Fan Fest: veja o que já está marcado na Praça da Estação em 2027 e como agendar um evento em via pública
Solicitações devem ser feitas via Portal de Serviços até 31 de outubro; sistema define prioridades para pedidos feitos no mesmo local e data
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Organizadores de eventos com a intenção de realizar atividades em ruas, avenidas e espaços públicos de Belo Horizonte no primeiro semestre de 2027 devem ficar atentos ao calendário. O prazo para solicitar o agendamento prévio termina no dia 31 de outubro.
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Todo o procedimento precisa ser realizado online, por meio do serviço Consulta Prévia de Evento, disponibilizado no Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).
Esse período de inscrição atende a programações que vão ocorrer entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2027. Se surgirem solicitações coincidentes para a mesma data e local, os pedidos enviados dentro da data limite, até as 23h59 de 31 de outubro, passarão pelo crivo de uma comissão especial.
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A comissão especial avaliará as propostas concorrentes com base no Decreto Municipal nº 18.590/2023. O texto legal determina a consideração dos seguintes critérios:
interesse público;
tradição;
abrangência territorial;
impacto social.
Regras para confirmação e prazos de pagamento
A prefeitura alerta que o processo de consulta prévia e a confirmação do agendamento não substituem a licença definitiva. Após o acatamento da proposta, o promotor do evento necessita efetuar o pagamento das taxas de expediente e do preço público em um prazo de até 30 dias para consolidar a reserva do local.
Os produtores que perderem o primeiro prazo terão nova oportunidade: a partir de 1º de novembro, a agenda seguirá aberta para o recebimento de novas solicitações. Esse atendimento posterior ocorrerá conforme a disponibilidade restante de datas e locais no município.
Calendário oficial na Praça da Estação
No caso específico da Praça da Estação, o espaço tem autorização para receber eventos particulares com público de até 15 mil pessoas por dia ao longo do semestre. Os interessados em promover atividades no ponto também necessitam submeter a solicitação pelo sistema digital da PBH dentro do prazo vigente.
O local já possui compromissos fixados no calendário oficial da capital:
Carnaval, de 23 de janeiro a 14 de fevereiro;
Jornada Pascoal, de 24 a 30 de março;
Maratona de Belo Horizonte, de 13 a 16 de maio;
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Fifa Fan Fest, em junho.