Vídeo: bebê de 4 meses cai na risada ao tomar vacina e encanta web
Agente de saúde usa brincadeiras e cantoria para distrair pequena Maria Tereza; atendimento acolhedor transformou momento de dor em pura diversão
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Maria Tereza, de quatro meses, recebeu uma ajuda especial na hora de tomar vacina. A reação da bebê encantou a web ao transformar a aplicação em um registro cheio de leveza.
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Para distrair a menina, a agente de saúde começou a cantar e a brincar durante o procedimento. A iniciativa buscou fazer com que a pequena não percebesse a picadinha.
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Atendimento acolhedor
A estratégia funcionou: no momento da vacina, Maria Tereza reagiu com uma risada. A dedicação da profissional transformou o momento de dor em pura diversão.
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O carinho demonstrado durante o atendimento chamou atenção justamente por tornar um instante que costuma gerar tensão em uma experiência tranquila para a pequena.