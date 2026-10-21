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Vídeo: bebê de 4 meses cai na risada ao tomar vacina e encanta web

Agente de saúde usa brincadeiras e cantoria para distrair pequena Maria Tereza; atendimento acolhedor transformou momento de dor em pura diversão

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
21/10/2026 09:46 - atualizado em 21/10/2026 09:58

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Bebê de 4 meses cai na risada ao tomar vacina e encanta a web com reação; vídeo
Bebê de 4 meses cai na risada ao tomar vacina crédito: Tupi

Maria Tereza, de quatro meses, recebeu uma ajuda especial na hora de tomar vacina. A reação da bebê encantou a web ao transformar a aplicação em um registro cheio de leveza.

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Para distrair a menina, a agente de saúde começou a cantar e a brincar durante o procedimento. A iniciativa buscou fazer com que a pequena não percebesse a picadinha.

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Atendimento acolhedor

A estratégia funcionou: no momento da vacina, Maria Tereza reagiu com uma risada. A dedicação da profissional transformou o momento de dor em pura diversão.

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O carinho demonstrado durante o atendimento chamou atenção justamente por tornar um instante que costuma gerar tensão em uma experiência tranquila para a pequena.

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