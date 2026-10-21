Vídeo: bebê de 4 meses cai na risada ao tomar vacina e encanta web

Maria Tereza, de quatro meses, recebeu uma ajuda especial na hora de tomar vacina. A reação da bebê encantou a web ao transformar a aplicação em um registro cheio de leveza.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para distrair a menina, a agente de saúde começou a cantar e a brincar durante o procedimento. A iniciativa buscou fazer com que a pequena não percebesse a picadinha.

Atendimento acolhedor

A estratégia funcionou: no momento da vacina, Maria Tereza reagiu com uma risada. A dedicação da profissional transformou o momento de dor em pura diversão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O carinho demonstrado durante o atendimento chamou atenção justamente por tornar um instante que costuma gerar tensão em uma experiência tranquila para a pequena.