Time anuncia estádio com montanha-russa e custo de R$ 2 bilhões
Arena Coliseu Matterhorn terá monotrilho panorâmico e hotel de luxo; novo complexo esportivo milionário promete revolucionar jogos na Europa
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O FC Sion apresentou às autoridades locais o projeto denominado Sion 2030, que planeja a construção do Coliseu Matterhorn.
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A nova arena esportiva terá capacidade para 21 mil torcedores e contará com um monotrilho semelhante a uma montanha-russa em sua área externa.
O sistema sobre trilhos funcionará inclusive em dias sem jogos programados. Os visitantes que utilizarem a atração terão vista panorâmica do gramado e dos Alpes que cercam a cidade de Sion.
Detalhes do complexo multiuso
Com custo estipulado em CHF 450 milhões, quantia correspondente a aproximadamente R$ 2,7 Bilhões, o complexo tem previsão de inauguração fixada para 2029. Além de partidas de futebol, o espaço conseguirá acomodar até 32.500 pessoas durante apresentações musicais.
O FC Sion planeja transformar o local em um centro de entretenimento com agenda superior a 100 eventos anuais. A infraestrutura foi desenhada para abrigar competições de esportes diversos:
boxe e MMA;
futebol americano;
tênis;
basquete;
hóquei no gelo.
O projeto físico inclui teto retrátil, 72 camarotes, 2.825 assentos VIP, 80 quartos de hotel e 1.800 vagas de estacionamento. A cobertura foi projetada para suportar os ventos fortes e as tempestades de neve frequentes na região alpina.
Prazos para aprovação e consulta pública
Representantes do Cantão de Valais e do município de Sion farão a avaliação dos documentos antes do início das obras. A expectativa das autoridades locais prevê o início da consulta pública para meados de 2027.
O novo estádio substituirá a ideia de reformar o Stade de Tourbillon, erguido originalmente em 1968. A tradicional praça esportiva funcionou como uma das sedes oficiais da Eurocopa Feminina de 2025, organizada na Suíça.
Se o cronograma avançar sem atrasos, o FC Sion fará a estreia na nova arena em 2029, reunindo futebol, área hoteleira, centro de lazer e atração com vista para a cordilheira.
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