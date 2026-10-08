Time anuncia estádio com montanha-russa e custo de R$ 2 bilhões (O inovador projeto do FC Sion combina um estádio futurista com uma montanha-russa panorâmica no seu entorno)

O FC Sion apresentou às autoridades locais o projeto denominado Sion 2030, que planeja a construção do Coliseu Matterhorn.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A nova arena esportiva terá capacidade para 21 mil torcedores e contará com um monotrilho semelhante a uma montanha-russa em sua área externa.

O sistema sobre trilhos funcionará inclusive em dias sem jogos programados. Os visitantes que utilizarem a atração terão vista panorâmica do gramado e dos Alpes que cercam a cidade de Sion.

Detalhes do complexo multiuso

Com custo estipulado em CHF 450 milhões, quantia correspondente a aproximadamente R$ 2,7 Bilhões, o complexo tem previsão de inauguração fixada para 2029. Além de partidas de futebol, o espaço conseguirá acomodar até 32.500 pessoas durante apresentações musicais.

O FC Sion planeja transformar o local em um centro de entretenimento com agenda superior a 100 eventos anuais. A infraestrutura foi desenhada para abrigar competições de esportes diversos:

boxe e MMA;

futebol americano;

tênis;

basquete;

hóquei no gelo.

O projeto físico inclui teto retrátil, 72 camarotes, 2.825 assentos VIP, 80 quartos de hotel e 1.800 vagas de estacionamento. A cobertura foi projetada para suportar os ventos fortes e as tempestades de neve frequentes na região alpina.

Prazos para aprovação e consulta pública

Representantes do Cantão de Valais e do município de Sion farão a avaliação dos documentos antes do início das obras. A expectativa das autoridades locais prevê o início da consulta pública para meados de 2027.

O novo estádio substituirá a ideia de reformar o Stade de Tourbillon, erguido originalmente em 1968. A tradicional praça esportiva funcionou como uma das sedes oficiais da Eurocopa Feminina de 2025, organizada na Suíça.

Se o cronograma avançar sem atrasos, o FC Sion fará a estreia na nova arena em 2029, reunindo futebol, área hoteleira, centro de lazer e atração com vista para a cordilheira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A notícia Time anuncia estádio com montanha-russa e custo de R$ 2 bilhões foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque