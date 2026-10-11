Muito antes da Disney: conheça a versão original e mais sombria de ‘A Bela e a Fera’

Na história original, Bela era filha de um comerciante que havia perdido sua fortuna. Durante uma viagem, o pai colheu uma rosa no jardim de um castelo e despertou a fúria da Fera, que exigiu a presença de uma de suas filhas como punição. Bela se ofereceu para salvar o pai e, aos poucos, descobriu a sensibilidade e a gentileza da criatura. Foto: Walter Crane/Divulgac?a?o