Brasileiros sobrevivem a ataque de drone russo em prédio na Ucrânia; vídeo
Grupo de voluntários gravou o momento exato do impacto em Kharkiv e tranquilizou as redes: ataque ocorre em meio a discussões de cessar-fogo
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A guerra entre Ucrânia e Rússia está prestes a completar cinco anos e continua provocando vítimas no leste europeu. Na terça-feira (13), o voluntário brasileiro Lucas Cândido registrou em vídeo o momento em que um drone atingiu o edifício onde ele estava abrigado, na cidade de Kharkiv, situada a menos de duas horas da fronteira russa.
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As imagens compartilhadas na rede social Instagram mostram o barulho emitido por drones sobrevoando a região. Ao término da gravação, uma explosão atinge a edificação, provocando chamas intensas e um clarão vermelho.
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Lucas Cândido estava acompanhado por outros voluntários brasileiros no local do bombardeio. Publicações em conjunto divulgadas na mesma plataforma digital confirmaram a presença de Kaique, Marco, Abader e Gabriel no imóvel atingido.
Gabriel descreveu os impactos do ataque aos seguidores: "colegas estão quase todos feridos, minha perna está machucada, mas estamos bem, graças a Deus. Infelizmente, a Rússia é assim, covarde".
Declarações sobre cessar-fogo
A investida russa em Kharkiv ocorreu em meio a discussões sobre interrupção de hostilidades. No domingo (11), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Ucrânia e Rússia haviam concordado com um cessar-fogo parcial voltado a poupar instalações energéticas.
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O anúncio ocorreu por meio da rede social "Truth Social", na qual Trump publicou a seguinte determinação: "com efeito imediato, entra em vigor um cessar-fogo energético na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ambas as partes concordaram. Não o violem!".
Nem o governo ucraniano nem o russo confirmaram o entendimento. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manifestou surpresa com a publicação norte-americana, mas declarou aceitar a proposta desde que Moscou também adote o mesmo compromisso. O Kremlin não havia emitido declarações oficiais a respeito até a última atualização do caso.
A mensagem de Trump foi postada horas após Zelensky declarar que Kiev estava disposta a interromper ataques contra refinarias russas de petróleo se as forças de Moscou parassem de bombardear a infraestrutura de energia da Ucrânia.
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Zelensky também afirmou ao canal de televisão "ABC News" que realizaria votações políticas caso o presidente russo, Vladimir Putin, aceite interromper o combate: "por favor, diga a Putin: nos dê dois meses, 60 dias de cessar-fogo total, 60 dias, e nós organizaremos eleições".