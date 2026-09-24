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Ataque russo contra empresa agrícola na Ucrânia deixa seis mortos

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AFP
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Repórter
24/09/2026 06:14

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Seis pessoas morreram e 10 ficaram feridas nesta quinta-feira (24) em um ataque russo com drones contra uma empresa agrícola na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, informou o primeiro-ministro ucraniano, Serguii Koretski.

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"Durante a manhã, um drone atingiu uma empresa agrícola", afirmou o chefe de Governo em um comunicado publicado no Telegram.

Os serviços de emergência confirmaram o balanço de seis mortos no ataque.

A capital ucraniana, com quase três milhões de habitantes, é alvo de bombardeios com drones há vários dias, em um momento de intensificação dos ataques de longo alcance pelos dois países, em guerra desde fevereiro de 2024.

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bur-ant/fv/meb/pb/fp

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