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Rússia não fará 'pausa' em suas operações contra a Ucrânia, afirma chanceler na ONU

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AF
AFP
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Repórter
23/09/2026 14:04

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Moscou não vai fazer "uma pausa" na sua guerra contra a Ucrânia, declarou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, ao Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira (23).

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"Não vamos fazer uma pausa na nossa operação militar especial", afirmou Lavrov, acusando a Europa de tentar aproveitar um cessar-fogo para "fornecer armas ao regime de Kiev".

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bur-es/ph/dga/mel/aa

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