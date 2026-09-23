Rússia não fará 'pausa' em suas operações contra a Ucrânia, afirma chanceler na ONU

Moscou não vai fazer "uma pausa" na sua guerra contra a Ucrânia, declarou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, ao Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira (23).

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"Não vamos fazer uma pausa na nossa operação militar especial", afirmou Lavrov, acusando a Europa de tentar aproveitar um cessar-fogo para "fornecer armas ao regime de Kiev".

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