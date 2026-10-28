NoPing atualiza rotas de servidores para jogos online

O NoPing atualizou a interface do aplicativo para facilitar a escolha de servidores e o acompanhamento da conexão em jogos online. A plataforma exibe opções de rota, estimativas de ping e indicadores como jitter e perda de pacotes. O painel também permite alternar entre diferentes visualizações dos dados e trocar de servidor durante a sessão.

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“Queremos que o jogador encontre as opções de rota com mais facilidade e acompanhe informações importantes da conexão durante a partida”, afirma Thiago Alves, Head de Marketing do NoPing.



Interface mostra servidores recomendados



A tela do aplicativo reúne servidores identificados por localização e permite comparar as estimativas de ping antes de escolher uma conexão. Entre as opções exibidas estão localidades nos Estados Unidos, como Seattle, Oregon, Denver, Chicago e Miami.

Depois de se conectar, o jogador pode consultar dados da sessão, incluindo ping atual, médio, máximo e mínimo, jitter e perda de pacotes. A interface também oferece uma visualização em gráfico e uma área detalhada com informações sobre a conexão e o desempenho.

Os indicadores apresentados dependem das condições de cada sessão. Provedor de internet, rede local, localização do jogador e distância até o servidor podem influenciar os resultados. Por isso, os dados exibidos pelo aplicativo não permitem afirmar que haverá redução de ping em todos os jogos ou conexões.



Troca de servidor pode ser feita durante a sessão



O painel inclui uma opção de troca rápida de servidor, além de controles para abrir o jogo e encerrar a conexão. A interface também sinaliza quando a conexão automática está ativa.

O NoPing informa que a Multi Conexão pode usar até cinco rotas simultaneamente para transmitir dados. Esse recurso tem uma função diferente da comparação de servidores: enquanto a interface ajuda o jogador a visualizar e selecionar opções, a Multi Conexão é apresentada pela empresa como uma tecnologia de envio por caminhos paralelos.

A atualização também reorganiza o acesso às informações de conexão. A disponibilidade dos recursos pode variar conforme a versão do aplicativo. A empresa não informou, nas informações disponíveis para esta matéria, a data de lançamento da atualização nem quais plataformas receberam as mudanças.

Para observar o comportamento da conexão, o jogador pode comparar sessões no mesmo jogo e na mesma região, acompanhando ping, jitter e perda de pacotes em condições semelhantes. Os resultados podem variar conforme a infraestrutura da rede e o servidor utilizado.

Sobre o NoPing

O NoPing Game Booster é uma plataforma brasileira voltada para otimização de conexão em jogos online para PC e dispositivos móveis. O sistema utiliza tecnologias de roteamento inteligente, Multi-Conexão e Multi-Internet para reduzir problemas relacionados a latência, jitter e perda de pacotes.

Segundo a empresa, a plataforma oferece período de teste gratuito (trial) para novos usuários.

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Para mais informações, basta acessar o site do NoPing: https://noping.com/pt?