ACI Worldwide e Circle cooperam para levar a liquidação de USDC à infraestrutura de pagamentos existente na América Latina

ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), uma inovadora original em tecnologia de pagamentos internacionais, e Circle Internet Group (NYSE: CRCL), uma das principais empresas de plataforma financeira online do mundo e emissora de USDC1 mediante suas entidades regulamentadas, anunciaram hoje uma cooperação para demonstrar como a liquidação de stablecoins pode ser integrada à infraestrutura bancária e de pagamentos existente.

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A iniciativa aproveita a ACI Connetic, a plataforma de orquestração de pagamentos inteligentes nativa da nuvem da ACI, e a infraestrutura de USDC da Circle para demonstrar como as instituições financeiras podem incorporar a liquidação de stablecoins às operações de pagamento existentes, ajudando a conectar os sistemas de pagamento tradicionais às capacidades emergentes dos ativos digitais.

A implementação irá se concentrar inicialmente na Colômbia, onde a ACI Worldwide criou a infraestrutura central que alimenta o Bre-B, o ecossistema de pagamentos instantâneos interoperável do país. À medida que o Bre-B estabelece as bases para pagamentos em tempo real, de conta para conta, em todo o país, esta iniciativa explora como stablecoins como a USDC podem modernizar ainda mais o cenário de pagamentos da Colômbia, ao complementar a infraestrutura existente e possibilitar um ecossistema multicanal mais conectado.

À medida que as instituições financeiras avaliam cada vez mais as stablecoins para pagamentos e casos de uso de liquidação, o foco vem mudando da tecnologia subjacente para a implementação prática. As instituições precisam compreender como dólares digitais podem funcionar em conjunto com vias de pagamento, operações de tesouraria, estruturas de governação e processos de liquidação existentes. A cooperação demonstra como a liquidação de stablecoins pode ser orquestrada junto com sistemas de pagamento tradicionais através de uma única plataforma, permitindo que as instituições avaliem novos modelos de liquidação em ambientes operacionais familiares.

A ACI Connectic reúne tipos de pagamento tradicionais, ativos digitais e pagamentos com cartão em uma plataforma unificada nativa da nuvem, simplificando a adoção de novas funcionalidades de pagamento.

"A discussão em torno das stablecoins está passando da possibilidade para a praticidade", disse Craig Ramsey, Chefe Global de Pagamentos entre Contas da ACI Worldwide. "As instituições financeiras querem entender como a liquidação de ativos digitais pode se encaixar na infraestrutura e nos modelos operacionais em que já confiam. Através do ACI Connectic, demonstramos um enfoque prático para integrar stablecoins regulamentadas aos fluxos de trabalho de pagamento existentes."

"As instituições financeiras da América Latina estão cada vez mais atentas a como as stablecoins podem apoiar a evolução dos pagamentos e liquidações dentro da infraestrutura que já utilizam", disse Kash Razzaghi, Diretor Comercial da Circle. "Ao trabalhar com a ACI Worldwide, criamos um caminho prático para que as instituições explorem como a USDC pode se integrar aos ambientes de pagamento estabelecidos, ajudando a conectar a infraestrutura financeira tradicional com a crescente economia digital."

A iniciativa foi concebida para ajudar as instituições financeiras a avaliar como a liquidação com stablecoins pode operar em conjunto com a infraestrutura de pagamentos existente. Embora utilize a infraestrutura da USDC e da Circle, a ACI Connectic suporta um ecossistema em constante evolução de redes de pagamento, provedores de ativos digitais e futuros modelos de liquidação mediante uma plataforma de orquestração única.

Sobre a ACI Worldwide

A ACI Worldwide, pioneira em tecnologia de pagamentos internacionais, oferece soluções de software transformadoras que impulsionam a orquestração inteligente de pagamentos em tempo real. Assim, bancos, emissores de boletos e comerciantes podem expandir seus negócios e modernizar continuamente suas infraestruturas de pagamento, de modo simples e seguro. Com mais de 50 anos de experiência comprovada em pagamentos, combinamos nossa presença mundial com uma atuação local para oferecer melhores experiências de pagamento e ajudar nossos clientes a se manter à frente de desafios e oportunidades em constante mudança no setor.

Sobre o Circle Internet Group

A Circle (NYSE: CRCL) é uma das principais empresas de plataforma financeira online do mundo, construindo a base para uma economia mundial mais aberta por meio de infraestrutura blockchain programável, ativos digitais e aplicativos de pagamento. A plataforma da Circle inclui a maior rede de stablecoins do mundo, ancorada na USDC, a Circle Payments Network para movimentação internacional de dinheiro e a Arc, uma blockchain de nível empresarial criada para se tornar o sistema operacional econômico da internet. Empresas, instituições financeiras e desenvolvedores utilizam a Circle para impulsionar a inovação financeira confiável e em escala da Internet.

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ACI, ACI Worldwide, ACI Payments, Inc., ACI Pay, Speedpay e todos os nomes de produtos/soluções da ACI são marcas comerciais ou marcas registradas da ACI Worldwide, Inc., ou de uma de suas subsidiárias, nos EUA, em outros países ou em ambos. As marcas comerciais de terceiros citadas são propriedade de seus respectivos proprietários.

1 A USDC é emitida por afiliadas regulamentadas da Circle. Consulte a lista de autorizações regulatórias da Circle aqui.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261027546992/pt/

Mídia

Pierce Rohrmann

Chefe de Comunicações e Assuntos Corporativos

ACI Worldwide

pierce.rohrmann@aciworldwide.com

Katrin Boettger

ACI Worldwide

katrin.boettger@aciworldwide.com

Circle

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