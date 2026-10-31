Coleção e casa nova

Fundada em 1989, a Bianza é referência na moda mineira e nacional. Desde o começo dessa história a marca foi focada na venda para multimarcas ou em eventos voltados ao atacado.

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Já chegaram a ter contato com o cliente final em duas experiências em Paris, quando tiveram lojas pop-up em dois bairros emblemáticos da cidade para apresentar para o mundo coleções de primavera/verão da marca. Esses momentos, conforme explica Gabriela Bernardino, CMO da Bianza e filha da diretora, Andréa Bernardino, foram germinando o desejo de um espaço próprio.



“Não tínhamos relação com o consumidor final, queremos humanizar o atendimento, nos aproximar do nosso cliente”, declara. Daí, veio o desejo de uma loja física da marca. Um espaço que não fosse totalmente convencional, mas que tivesse ar de aconchego, e que fosse propício para as trocas que tanto almejam.



O projeto assinado por Paula Azevedo traduziu muito bem esse propósito, segundo Gabriela. “Vamos ter um espaço de estar, café e bar e um jardim”, conta. A forma como a arquiteta entendeu a marca e executou o projeto encantou a CMO, que destaca que o ponto perfeito foi encontrado em meados de julho e que tudo foi finalizado muito rapidamente.



Paula conta que o ponto de partida foi o próprio imóvel, com pé direito alto e presença de concreto. A partir daí, os pontos de delicadeza foram sendo criados por meio de elementos de decoração, como pendentes de tecido.



“Meu objetivo foi criar um respiro, um jogo de iluminação muito legal que a gente consegue se sentir acolhido dentro da loja, que a gente tenha vontade de entrar dentro dela”, diz, reforçando o foco em atemporalidade e sofisticação, palavras que associa à Bianza.



Mais novidades

A marca quis apresentar o novo espaço às clientes com uma nova coleção. O drop que contém cerca de 50 modelos, foi todo pensado para atender o público na época das festas de fim de ano.



Por isso mesmo, tons mais claros e neutros assim como o vermelho, clássico do Natal, estão entre as peças criadas. A alfaiataria no jeans e no linho, texturas e o brilho sofisticado de um paetê com tramas em seu entorno são destaques do lançamento para Gabriela.



A atmosfera do drop reflete bem o ambiente praiano, procurado por muitos mineiros no fim do ano. “Trazemos um verão sofisticado da Bianza”, diz Gabriela, que ainda reforça a possibilidade de ir à praia com peças da coleção e, ao mesmo tempo, estar arrumada para um compromisso na sequência.

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Bermudas, vestidos, conjuntos com shorts e camisas e peças que permitem sobreposições interessantes também alimentam essa proposta de um verão moderno, confortável e que não deixa de ser elegante.