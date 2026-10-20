Sicoob Crediauc usa agente de IA no Novo Desenrola

Com o apoio da Ubots, empresa brasileira AI Native especializada em inteligência conversacional, o Sicoob Crediauc utilizou um agente de inteligência artificial para auxiliar na recuperação de crédito durante a campanha do Desenrola Brasil. Em cinco dias, com o suporte da ferramenta, foram renegociados seis contratos, no valor total de R$ 23.402,22, e destes, já foram quitados R$ 3.546,30.

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A campanha oferecia condições diferenciadas de renegociação, incluindo descontos de até 90%, prazos de até 48 meses, carência de 35 dias e possibilidade de uso do FGTS para quitação parcial ou total. Ao longo de 75 dias, a operação humana envolveu 135 gerentes de relacionamento, muitos deles apoiados por assistentes. Nesse período, foram renegociados 13 contratos, no valor de R$ 46.228,00, e quitados 25 contratos, que somaram R$ 23.566,20.

Além das tratativas realizadas no escopo oficial do Desenrola Brasil, o agente também apoiou seis renegociações fora da campanha, que totalizaram R$ 5.700,00. Segundo a cooperativa, algumas conversas iniciadas pela ferramenta levaram cooperados a procurar uma agência para concluir os acordos.

“Cada negociação de crédito tem seu contexto. No caso do Sicooc Crediauc, o agente ajudou a iniciar os contatos e a organizar as informações, enquanto o colaborador conduziu as negociações e concluiu os acordos. É esse tipo de apoio que buscamos com a IA, ajudar a equipe a avançar nos casos mais difíceis, sem substituir o contato com o cooperado”, afirma Rafael Souza, CEO da Ubots.

Tendências no atendimento para 2027

De acordo com um levantamento da Adobe com 4 mil consumidores e 3 mil executivos e profissionais, 44% dos clientes afirmaram que usariam IA para obter atendimento instantâneo, enquanto 49% recorreriam à tecnologia para receber recomendações personalizadas. Já segundo a Salesforce, 79% dos líderes de atendimento consideram essencial investir em agentes de IA. Entre as empresas que já utilizam esse recurso, 66% afirmam adotar IA agentiva, ante 39% em 2025, e 70% dizem observar valor mensurável em até 60 dias da implementação.

Para 2027, a tendência é que agentes de IA executem mais etapas das jornadas, dentro de regras e limites definidos, enquanto profissionais se dedicam às situações que exigem negociação, análise individual ou maior sensibilidade.

A integração entre canais como WhatsApp, site, aplicativo, telefone e agência também deve ganhar importância, para que o histórico da conversa acompanhe o cooperado e ele não precise repetir informações. Dados da Smart Communications indicam que quase metade dos consumidores (48%) precisa repetir informações às vezes ou sempre quando muda de canal ou de atendente.

A análise de dados poderá ajudar a identificar padrões nas interações, apoiar a priorização de casos e monitorar a qualidade do atendimento. Para que essas ferramentas contribuam para uma experiência mais eficiente, será importante combiná-las com equipes preparadas, proteção de dados, transparência sobre o uso da IA e supervisão humana.

Sobre a Ubots

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Fundada em 2016, a Ubots é uma empresa brasileira de tecnologia, que se estabeleceu como uma das principais no movimento de inteligência artificial conversacional no Brasil. Consolidada como uma companhia AI Native, com IA no núcleo de sua cultura, processos e arquitetura de produtos, a empresa é especializada no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para mensageria e agentes conversacionais. A Ubots possui expertise no setor de cooperativas de crédito, atendendo a mais de 250 instituições financeiras. Reconhecida desde 2023 como Business Solution Provider (BSP) oficial da Meta, a companhia unifica canais de comunicação e sistemas de gestão em uma jornada digital fluida, segura e de alta performance.