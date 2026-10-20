Ensino de inglês integra aulas ao vivo, IA e storytelling

A integração de inteligência artificial, recursos audiovisuais e aulas em tempo real tem ampliado as possibilidades de ensino de idiomas em ambientes digitais. Esse modelo reúne ferramentas de aprendizagem autônoma e interação entre professores e alunos, permitindo que conteúdos teóricos sejam complementados por atividades práticas e experiências contextualizadas.

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Nesse cenário, a United Idiomas apresenta a Live Class 2.0, plataforma educacional que combina aulas online e ao vivo com professores reais, turmas de um a cinco alunos, horários flexíveis, conversação ilimitada e uma trilha pedagógica apoiada em storytelling, exercícios interativos e inteligência artificial.

A proposta mantém a participação dos professores como elemento central da metodologia, utilizando a tecnologia para complementar as oportunidades de aprendizagem. Com mais de 100 professores atuando na plataforma e mais de 100 mil aulas ao vivo realizadas em 2026, segundo informações da instituição, a operação combina ensino síncrono, acompanhamento pedagógico e recursos digitais.

Aulas ao vivo e interação humana

A utilização de inteligência artificial no ensino de idiomas amplia as ferramentas disponíveis para a aprendizagem, mas também evidencia a importância da interação humana em atividades de comunicação.

Na Live Class 2.0, as aulas são conduzidas por professores em tempo real, com grupos de até cinco alunos. O formato permite a realização de diálogos, atividades colaborativas e exercícios de conversação, com foco no uso do inglês em situações do cotidiano.

A flexibilidade de horários permite organizar a rotina de aprendizagem conforme a disponibilidade dos alunos. A conversação ilimitada, integrada à proposta metodológica da instituição, amplia as oportunidades de prática oral ao longo do curso.

O modelo busca aproximar o aprendizado do inglês da vida real, com situações relacionadas ao ambiente profissional, viagens, relacionamentos e experiências culturais.

Storytelling pedagógico e aprendizagem contextualizada

O storytelling pedagógico é um dos recursos utilizados pela United Idiomas para contextualizar os conteúdos de inglês. A metodologia incorpora personagens recorrentes, histórias conectadas e situações cotidianas para apresentar diálogos, vocabulário e estruturas linguísticas dentro de contextos narrativos.

Os conteúdos fazem parte da coleção didática Reach, organizada em quatro livros, e incluem materiais digitais, recursos audiovisuais e atividades relacionadas às diferentes etapas de aprendizagem.

A jornada também incorpora vídeos inspiradores, desenvolvidos com o objetivo de estimular a motivação e a continuidade dos estudos. Esses conteúdos relacionam a aprendizagem do idioma a experiências pessoais, profissionais e culturais.

Exercícios dinâmicos e recursos interativos

A plataforma incorpora exercícios digitais dinâmicos e interativos que complementam as aulas conduzidas pelos professores. As atividades contemplam compreensão auditiva, leitura, escrita e comunicação, utilizando recursos visuais, conteúdos contextualizados e ferramentas digitais.

A combinação entre atividades individuais, recursos interativos e aulas ao vivo permite organizar diferentes momentos de preparação, prática e revisão ao longo da jornada pedagógica.

Entre as funcionalidades disponíveis estão agendamento de aulas, acesso aos materiais didáticos, acompanhamento da evolução dos alunos, chat, compartilhamento de tela e quadro colaborativo.

Inteligência artificial como apoio à aprendizagem

A inteligência artificial integra o ecossistema educacional da United por meio do Jimmy, assistente digital disponível 24 horas por dia. A ferramenta oferece recursos para prática de conversação e esclarecimento de dúvidas, complementando as atividades realizadas durante as aulas ao vivo.

A integração busca ampliar as oportunidades de contato com o idioma fora dos horários dos encontros com professores, mantendo a interação humana como componente central da experiência pedagógica.

Jornada curricular e certificações internacionais

A metodologia da United Idiomas organiza a aprendizagem em uma jornada curricular de 18 meses, orientada ao desenvolvimento da fluência em inglês. O programa combina conversação desde o início, exercícios interativos, acompanhamento pedagógico e progressão por níveis de aprendizagem.

A instituição também oferece preparação para certificações internacionais, incluindo TOEFL ITP e TOEIC, exames utilizados para avaliar competências linguísticas em contextos acadêmicos e profissionais.

Experiência no ensino de idiomas

Com mais de 18 anos de atuação, a United Idiomas informa ter atendido mais de 150 mil alunos ao longo de sua trajetória e alcançado alunos em mais de 20 países.

A evolução da Live Class 2.0 integra o desenvolvimento de recursos tecnológicos e pedagógicos da instituição, que reúne professores, inteligência artificial, materiais próprios e experiências audiovisuais em um ambiente de aprendizagem digital.

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Informações institucionais e detalhes sobre a metodologia estão disponíveis em www.unitedidiomas.com