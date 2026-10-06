Acceleronix, iBOI e Quectel lançam nova geração de brinco bovino com GPS, eSIM e integração à plataforma IoT para acesso ao crédito pecuário

A Acceleronix, o iBOI e a Quectel anunciaram hoje, na Futurecom 2026, uma nova geração do brinco bovino com GPS para monitoramento em tempo real. Integrado à plataforma de gestão zootécnica e sanitária do iBOI, o dispositivo conecta o monitoramento individual dos animais à gestão do rebanho para que eles possam ser utilizados como garantia em operações de crédito. A solução foi desenvolvida para a realidade da pecuária brasileira, com escalabilidade internacional. A colaboração reúne três elos da cadeia de valor que normalmente são tratados de forma separada: a Quectel projetou e fabricou o brinco GPS, a Acceleronix fornece a conectividade eSIM para a implantação inicial e o gerenciamento de dispositivos por meio do ACX Core durante todo o ciclo de vida do produto, e o iBOI fornece a plataforma, que oferece inventário de animais em tempo real e gestão completa de lotes, com entradas e saídas, histórico de movimentações, trocas entre piquetes e pastos e tempo de permanência, reunindo extrato do rebanho em arrobas, evolução de peso, ganho médio diário (GMD), escore corporal e indicadores zootécnicos e sanitários, consolidando informações para o acompanhamento individual e por lote.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261006159043/pt/

Acceleronix, iBOI and Quectel launch new generation GPS cattle ear tag with eSIM and IoT platform integration for access to livestock credit

A Quectel desenvolveu o brinco GPS com sensor de temperatura, contador de passos e RFID como um projeto turnkey de design e fabricação, aproveitando sua experiência em tecnologias celulares e GNSS para integrar conectividade e posicionamento em um formato compacto, pensado para as operações pecuárias. A Acceleronix fornece conectividade baseada em eSIM para produção, integração e implantação inicial em campo, além de middleware IoT e gerenciamento do ciclo de vida dos dispositivos por meio de sua plataforma ACX Core, projetada para funcionar de forma independente do provedor de conectividade utilizado.

Um brinco GPS para gado precisa operar dentro de limites rígidos de tamanho e consumo de energia, permanecendo em campo por longos períodos sem manutenção. Para atender a essas restrições, foi adotado o protocolo Lightweight M2M (LwM2M) para comunicação, monitoramento e gerenciamento remoto dos dispositivos pela rede celular. O protocolo reduz as transmissões ao mínimo, mantendo ao mesmo tempo uma visão clara do estado dos dispositivos, da conectividade e do nível de bateria.

Além disso, o iBOI está integrando sua plataforma SaaS de gestão ao ACX Core por meio das interfaces padrão da plataforma. A integração transforma os dados de localização em cercas virtuais que permitem delimitar áreas de manejo, visualizar a distribuição dos animais e identificar saídas dos perímetros definidos, com alertas de evasão, fuga e movimentações não autorizadas. O monitoramento inclui ainda alertas de ausência de movimento, comportamento anormal, anomalias de localização e variações de temperatura, permitindo que o iBOI se concentre nos serviços que oferece aos pecuaristas, e não na infraestrutura.

Para a Quectel, o desafio foi encontrar o equilíbrio. "O brinco GPS exige um equilíbrio cuidadoso entre tamanho, posicionamento, desempenho celular e autonomia da bateria", afirmou Ricardo Simon, Diretor Regional de Vendas da Quectel. "Nossa capacidade de design e fabricação turnkey reúne esses elementos em um dispositivo IoT desenvolvido para condições exigentes de campo."

Artur Couto, Head de Vendas LATAM da Acceleronix, destaca onde as decisões de conectividade são tomadas: "A conectividade precisa ser planejada para toda a vida útil do dispositivo, e isso começa na linha de produção. Fornecemos conectividade baseada em eSIM desde a produção até a implantação inicial, enquanto o ACX Core oferece ao iBOI o middleware e o gerenciamento de dispositivos necessários para operar sua frota em escala, independentemente da rede celular utilizada."

"O pecuarista precisa saber quantos animais tem, onde estão, como evoluem e quais exigem atenção. O iBOI reúne essas informações em uma plataforma de gestão zootécnica e sanitária, com cercas virtuais e alertas que apoiam a rotina da fazenda. Nossa metodologia também leva esse monitoramento às operações de crédito, permitindo que os bancos acompanhem os animais utilizados como garantia", afirma Felippe Antonelle, vice-presidente executivo do iBOI.

Os visitantes da Futurecom 2026 estão convidados a visitar o estande da Quectel para ver a solução em funcionamento e conhecer as equipes envolvidas.

Sobre a Acceleronix

A Acceleronix oferece soluções IoT, conectividade e serviços gerenciados que ajudam empresas a implantar e operar dispositivos conectados. Suas plataformas e middleware suportam o gerenciamento de dispositivos e de conectividade para grandes implantações IoT. Saiba mais em www.acceleronix.io ou no LinkedIn.

Sobre o iBOI

O iBOI é uma hardtech agro brasileira que nasceu com o propósito de acelerar a transformação digital da pecuária. Seu ecossistema reúne brinco IoT, software, inteligência artificial e conectividade 4G para transformar cada animal em um ativo monitorado. A plataforma integra gestão zootécnica e sanitária, inventário, cercas virtuais inteligentes e indicadores do rebanho, conectando as necessidades do produtor ao acompanhamento de garantias pecuárias pelo sistema financeiro. Saiba mais em www.iboi.agr.br.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente impulsiona a aceleração da inovação em IoT. Organização altamente centrada no cliente, somos um provedor global de soluções IoT de ponta a ponta, com suporte e serviços de excelência.

Com uma equipe global de mais de 10.000 profissionais, lideramos a entrega de soluções IoT completas, abrangendo módulos celulares, GNSS, satélite, Wi-Fi e Bluetooth, antenas de alto desempenho, serviços de valor agregado e ofertas turnkey completas, incluindo serviços ODM e integração de sistemas.

Com escritórios regionais e suporte em todo o mundo, nossa liderança internacional está dedicada a impulsionar a IoT e a ajudar a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações, visite www.quectel.com ou o LinkedIn.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261006159043/pt/

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