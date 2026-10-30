Fundación Reintegra Vence o F1® Allwyn Global Community Award no México por Transformar a Reintegração Social dos Jovens

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MEXICO CITY, Oct. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fundación Reintegra vence o F1® Allwyn Global Community Award do FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026. A organização, há quatro décadas especializada na prevenção da violência e na reabilitação de adolescentes, recebeu € 100 mil da Allwyn, empresa de entretenimento voltada para loterias. Com a doação a organização poderá apoiar mais 80 adolescentes em contato com o sistema de justiça para evitar a reincidência e facilitar a reintegração social.

No México, os jovens que tiveram contato com o sistema de justiça enfrentam desafios sociais urgentes e de grande necessidade que normalmente recebem menos visibilidade e apoio. Muitos desses jovens enfrentam problemas colaterais, como traumas não resolvidos, falta de apoio familiar e de oportunidades construtivas. A criação de alternativas reais e a redução da probabilidade de reincidência é um desafio vital que afeta a segurança local e as oportunidades futuras para esses adolescentes.

A Fundación Reintegra aborda essa questão por meio de um modelo comprovado, no qual nove em cada dez adolescentes que concluem seu programa de reintegração social não reincidem. A doação de € 100 mil da Allwyn possibilitará que a Reintegra amplie o seu trabalho, oferecendo a 80 adolescentes e suas famílias apoio individual e familiar abrangente, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e oportunidades de preparação para o trabalho para ajudar no desenvolvimento de um plano de vida longe da violência. Um excelente exemplo é o empreendimento social da iniciativa no setor de panificação e confeitaria que capacita e emprega jovens em processo de reintegração comunitária. A iniciativa proporciona competências técnicas, experiência profissional formal e empregabilidade prática.

A relação da organização com a Fórmula 1® já está estabelecida por meio de uma conexão prática com o Grand Prix. Atualmente, o FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO apoia o programa vocacional da Reintegra com a compra do pão da padaria do programa para uso nas suas áreas de hospitalidade, demonstrando como as operações da corrida ajudam a gerar um impacto social positivo na comunidade local.

Aleš Veselý, CEO da Allwyn Czechia e Jurado do F1® Allwyn Global Community Award, disse: "Nosso objetivo com o F1® Allwyn Global Community Award é promover um impacto significativo e duradouro nas comunidades locais em todo o mundo. A Fundación Reintegra exemplifica esse compromisso com a mudança transformadora. É com muito orgulho que apoiamos esse trabalho tão essencial onde ele é mais importante."

Margarita Pérez Rocha, Presidente do Conselho de Administração da Fundación Reintegra, disse: "Estamos muito orgulhosos e gratos por receber o F1® Allwyn Global Community Award. É fundamental criar oportunidades reais e proporcionar para os jovens em situação de risco as ferramentas necessárias para que eles façam escolhas tenham futuros diferentes. Para reduzir a violência e desenvolver comunidades mais seguras, precisamos abordar suas causas e investir em prevenção, desenvolvimento socioemocional e oportunidades que ajudem o desenvolvimento de uma vida longe da violência. Esta doação da Allwyn nos ajudará a fazer exatamente isso por muitos outros adolescentes e suas famílias que precisam do nosso apoio."

Ellen Jones, Dirigente de ESG da Formula 1® e Jurada do F1® Allwyn Global Community Award, disse: "Na Fórmula 1, estamos focados em gerar um impacto significativo nos mercados onde corremos. A Fundación Reintegra se alinha perfeitamente com essa visão. O Mexican Grand Prix já apoia o incrível programa de preparação para o mercado de trabalho por meio da compra de pães para o serviço de hospitalidade do evento. Estamos muito entusiasmados em promover ainda mais suas iniciativas ousadas e estratégicas, voltadas a ajudar os jovens a construir um futuro sustentável."

A Fundación Reintegra é a sexta organização sem fins lucrativos a ser reconhecida pelo F1® Allwyn Global Community Award em 2026. Ela se junta à instituição de caridade canadense La Tablée des Chefs; à organização sem fins lucrativos austríaca Sindbad Mentoring; à instituição britânica Starlight Children’s Foundation; à instituição de caridade holandesa Spieren voor Spieren; e à vencedora mais recente em Austin, a Del Valle ISD Education Foundation. Outra organização será reconhecida no local do Grand Prix final desta temporada em Las Vegas. Após a divulgação dos nomes de todos os vencedores da temporada, os fãs da Formula 1® terão a oportunidade de votar nas suas iniciativas vencedoras favoritas, como parte do plano da Allwyn para aproximar esses fãs do programa.

Notas aos Editores

Sobre a Allwyn

A Allwyn é uma empresa multinacional de entretenimento de jogos com foco em loterias líder no mercado e com marcas confiáveis na Europa e na América do Norte, listadas na Euronext Athens. Seu objetivo é aprimorar a experiência de jogo para todos, com foco na inovação, tecnologia, segurança dos jogadores e direcionamento de mais recursos a causas sociais, por meio de um portfólio crescente de entretenimento em jogos casuais.

Sobre a parceria da Allwyn com a Formula 1®

A parceria de vários anos com a Formula 1® é um incentivo ao aumento da conscientização global da Allwyn, com suas 24 corridas do esporte em todo o mundo, 750 milhões de fãs e 96 milhões de seguidores nas redes sociais, bem como seu alcance em canais de transmissão e estabelecimentos de entretenimento.

A parceria irá destacar a posição da Allwyn como uma marca internacional que impulsiona o impacto na comunidade em todo o mundo, em apoio aos seus planos de crescimento global.

A parceria está focada no desenvolvimento de iniciativas que apoiem a ambição da empresa de contribuir positivamente para a sociedade em todo o mundo. Com a Allwyn e a Formula 1® igualmente comprometidas em capacitar os fãs e as comunidades locais, a parceria dará à Allwyn a oportunidade de utilizar a crescente base internacional de fãs do esporte para homenagear quem faz mudanças positivas, compartilhando essas histórias inspiradoras em todo o mundo.

Sobre a Formula 1®

As corridas de Formula 1® tiveram início em 1950 e passaram a ser a competição de automobilismo anual mais prestigiada e mais popular do mundo. A Formula One World Championship Limited faz parte da Formula 1® e detém os direitos comerciais exclusivos do FIA Formula One World Championship™. Formula 1® é uma subsidiária da Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) atribuída à ação de rastreamento do Formula One Group. O logotipo F1®, F1® Formula 1®, Formula 1®, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB e marcas relacionadas são marcas comerciais da Formula One Licensing BV, uma empresa da Formula 1®. Todos os direitos reservados.

Para mais informações sobre o F1® Allwyn Global Community Award, incluindo os critérios de elegibilidade e o processo de seleção, visite o nosso site: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

Sobre a Fundación Reintegra

A Fundación Reintegra é uma organização da sociedade civil com mais de 40 anos de experiência na prevenção da violência e reintegração social de adolescentes. Por meio de um modelo abrangente, comprovado e mensurável, a Reintegra trabalha com adolescentes e suas famílias para fortalecer as habilidades socioemocionais, os relacionamentos familiares e comunitários, e o acesso a oportunidades de educação, emprego e desenvolvimento pessoal.

O trabalho da Reintegra é um exemplo de que a reintegração social pode trazer resultados sustentáveis e que, com o fortalecimento das capacidades dos adolescentes e da suas famílias, podemos evitar a violência, reduzir a reincidência e criar comunidades mais seguras. Para mais informações, visite: www.reintegra.org.mx

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/871fa5d5-5eb6-4d16-b0c1-ef77ebfd24a4

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001280974)