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ACIDENTE

Caminhão derruba poste, e enxame de abelhas atrapalha resgate, na Pampulha

Fiação ficou caída sobre o veículo, e um enxame de abelhas preso ao poste complicou o resgate de três homens

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/10/2026 06:04 - atualizado em 21/10/2026 07:07

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Caminhão-baú bateu em poste depois de motorista realizar uma manobra
Caminhão-baú bateu em poste depois de motorista realizar uma manobra crédito: CBMMG/Divulgação

Um caminhão-baú bateu em um poste no Bairro Castelo, na Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (20/10), e o derrubou. A colisão ocorreu depois de o motorista ter realizado uma manobra.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 16h na Rua Castelo de Setúbal, na altura do número 130.

A fiação caiu na lataria do veículo. O condutor do caminhão e mais dois passageiros ficaram presos dentro do veículo, mas ninguém ficou ferido.

A Cemig foi acionada para desligar a energia, pois havia risco de eletrocussão. Os bombeiros retiraram os três homens em segurança.

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Também havia um enxame de abelhas no poste. Com a queda da estrutura, elas ficaram alvoroçadas. Os militares as afastaram para evitar o risco de picadas.

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