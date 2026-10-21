Caminhão derruba poste, e enxame de abelhas atrapalha resgate, na Pampulha
Fiação ficou caída sobre o veículo, e um enxame de abelhas preso ao poste complicou o resgate de três homens
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Um caminhão-baú bateu em um poste no Bairro Castelo, na Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde dessa terça-feira (20/10), e o derrubou. A colisão ocorreu depois de o motorista ter realizado uma manobra.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 16h na Rua Castelo de Setúbal, na altura do número 130.
A fiação caiu na lataria do veículo. O condutor do caminhão e mais dois passageiros ficaram presos dentro do veículo, mas ninguém ficou ferido.
A Cemig foi acionada para desligar a energia, pois havia risco de eletrocussão. Os bombeiros retiraram os três homens em segurança.
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Também havia um enxame de abelhas no poste. Com a queda da estrutura, elas ficaram alvoroçadas. Os militares as afastaram para evitar o risco de picadas.