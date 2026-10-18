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GRAVE ACIDENTE

Caminhão-tanque explode no Norte de Minas e interdita BR-251

Acidente em Salinas bloqueia a rodovia nos dois sentidos há cerca de 11 horas; não há previsão de liberação da via

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
18/10/2026 19:58 - atualizado em 18/10/2026 19:58

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Carreta carregada com diesel pega fogo na BR-251, em Salinas, e interdita a rodovia neste domingo (18/10)
Carreta carregada com diesel pega fogo na BR-251, em Salinas, e interdita a rodovia neste domingo (18/10) crédito: Redes sociais/Reprodução

Uma carreta bitrem carregada de diesel S-10 explodiu na manhã deste domingo (18/10) na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas, e interditou a rodovia nos dois sentidos. Não houve vítimas.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via seguia bloqueada até o início da noite. Não há previsão de liberação da rodovia.

Ainda segundo a PRF, veículos pequenos, como carros e motocicletas, estão passando por uma estrada rural com cinco quilômetros de desvio.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 8h50. Os militares isolaram o local e identificaram o risco do produto perigoso.

O Núcleo de Emergência Ambiental (NEA), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), responsável por atuar no atendimento de acidentes e emergências ambientais que ameacem a saúde da população e o meio ambiente, também foi acionado.

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A Defesa Civil de Salinas ajudou no abastecimento de água para as ações de resfriamento.

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