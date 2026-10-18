Caminhão-tanque explode no Norte de Minas e interdita BR-251

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma carreta bitrem carregada de diesel S-10 explodiu na manhã deste domingo (18/10) na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas, e interditou a rodovia nos dois sentidos. Não houve vítimas.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a via seguia bloqueada até o início da noite. Não há previsão de liberação da rodovia.

Ainda segundo a PRF, veículos pequenos, como carros e motocicletas, estão passando por uma estrada rural com cinco quilômetros de desvio.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 8h50. Os militares isolaram o local e identificaram o risco do produto perigoso.

O Núcleo de Emergência Ambiental (NEA), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), responsável por atuar no atendimento de acidentes e emergências ambientais que ameacem a saúde da população e o meio ambiente, também foi acionado.

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A Defesa Civil de Salinas ajudou no abastecimento de água para as ações de resfriamento.