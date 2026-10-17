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TRÁFICO DE DROGAS

Casal é preso com 180 kg de maconha na BR-262, no Triângulo Mineiro

Casal de Uberaba transportava a droga para a Grande BH quando foi abordado por policiais rodoviários federais; material foi apreendido

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
17/10/2026 19:12 - atualizado em 17/10/2026 19:13

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Tabletes de maconha foram encontrados pela PFR dentro da caminhonete e apreendidos. Casal envolvido foi preso
Tabletes de maconha foram encontrados pela PFR dentro da caminhonete e apreendidos. Casal envolvido foi preso crédito: PRF/divulgação

Um casal foi preso por tráfico de drogas na BR-262, em Campos Altos, no Triângulo Mineiro, na madrugada deste sábado (17/10). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram apreendidos cerca de 180 quilos de maconha com os suspeitos.

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Conforme a PRF, o homem, de 31 anos, e a mulher, de 32, estavam em uma caminhonete Fiat Strada. Eles foram abordados pelos agentes federais, que perceberam o cheiro de maconha dentro do veículo.

Os policiais encontraram vários tabletes da droga no banco de trás do automóvel e no compartimento de carga. O casal, morador de Uberaba, na mesma região, informou que saiu da cidade onde mora com destino a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O homem e a mulher foram presos em flagrante e o material apreendido e encaminhado à delegacia de Araxá. A caminhonete que transportava a droga era adulterada, com placas clonadas, e apresentava ocorrência de roubo/furto.

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