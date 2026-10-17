Casal é preso com 180 kg de maconha na BR-262, no Triângulo Mineiro

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um casal foi preso por tráfico de drogas na BR-262, em Campos Altos, no Triângulo Mineiro, na madrugada deste sábado (17/10). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram apreendidos cerca de 180 quilos de maconha com os suspeitos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Conforme a PRF, o homem, de 31 anos, e a mulher, de 32, estavam em uma caminhonete Fiat Strada. Eles foram abordados pelos agentes federais, que perceberam o cheiro de maconha dentro do veículo.

Os policiais encontraram vários tabletes da droga no banco de trás do automóvel e no compartimento de carga. O casal, morador de Uberaba, na mesma região, informou que saiu da cidade onde mora com destino a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem e a mulher foram presos em flagrante e o material apreendido e encaminhado à delegacia de Araxá. A caminhonete que transportava a droga era adulterada, com placas clonadas, e apresentava ocorrência de roubo/furto.

