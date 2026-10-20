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BR-381: motorista joga caminhão em barranco e evita tragédia

Acidente no Bairro Bom Destino, em Santa Luzia, no início da tarde desta terça-feira (20/10), envolveu dois carros de passeio. Ninguém se feriu gravemente

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CS
Cauê Siwek*
Alexandre Guzanshe
CS
Cauê Siwek*
Repórter
Alexandre Guzanshe
Repórter
Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de
20/10/2026 14:58 - atualizado em 20/10/2026 15:05

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Acidente entre caminhão e dois carros no km 17 da BR-381, em Santa Luzia, na tarde desta terça-feira (20)
Para evitar uma batida, o motorista do caminhão desviou bruscamente e acabou descendo um barranco às margens da rodovia. crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Um acidente envolvendo dois carros de passeio e um caminhão mobilizou equipes de resgate no início da tarde desta terça-feira (20/10), por volta das 12h10, no km 17 da BR-381, na altura do Bairro Bom Destino, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Três ocupantes dos veículos de passeio sofreram ferimentos leves.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), relatos de pessoas no local revelaram que o caminhão trafegava no sentido Vitória quando foi surpreendido por um veículo que vinha na direção oposta pela contramão. Para evitar uma colisão, o motorista do caminhão desviou bruscamente e acabou descendo um barranco às margens da rodovia. Um Renault Logan vermelho também se envolveu na batida.

A reportagem conversou com o motorista do caminhão, que afirmou seguir sentido João Monlevade. O homem revelou que perdeu o controle do veículo no momento em que um dos carros bateu de leve no caminhão. Para não causar um grande acidente, jogou o caminhão para o barranco e desceu morro abaixo.

Quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, os ocupantes dos carros já haviam conseguido sair dos veículos. O motorista e o passageiro do caminhão não se feriram.

A ocorrência mobilizou uma Unidade de Suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a ambulância e equipes da concessionária responsável pela via, a Nova 381, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os atendimentos médicos e o encaminhamento das vítimas com lesões leves ficaram sob responsabilidade do Samu e da concessionária.

Os bombeiros realizaram uma varredura preventiva na área onde o caminhão parou para verificar possíveis vazamentos de combustível e eliminar o risco de incêndio.

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O fluxo da via segue normalmente, porém o caminhão continua no local. 

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